Зіркові фанати кіберспорту: як знаменитості підтримують індустрію віртуальних баталій

Кіберспорт вже давно перетворився на потужну індустрію, яка щороку набирає дедалі більших обертів. Лише у 2023 році кількість глядачів кіберспортивних турнірів досягла 646 мільйонів, а у 2024 році доходи галузі перевищили 1,75 мільярда доларів. Не дивно, що зірки зі світу спорту, музики та кіно активно інвестують у розвиток цього напрямку.

Сьогодні 24 Канал розповідає про знаменитостей, які стали частиною кіберспортивної революції, а також про тих, хто таким чином допомагає Україні.

Майкл Джордан

Майкл Джордан / Фото Myles Cullen/Wikipedia

Легенда баскетболу Майкл Джордан ще у 2018 році інвестував 26 мільйонів доларів у стартап aXiomatic Gaming, що володіє командою Team Liquid – однією з найдорожчих у світі. Цікаво, що серед інвесторів компанії також є ще один видатний баскетболіст – Меджик Джонсон.

Роналдо



Роналдо / Фото Sportgraphic/Britannica

Знаменитий бразильський футболіст Роналдо у 2017 році придбав половину кіберспортивного клубу CNB e-Sports Club разом із відомим покерним гравцем Андре Аккарі.

Девід Бекхем



Девід Бекхем / Фото Downing Street/Flickr

Футбольний ідол Девід Бекхем у 2020 році став співвласником Guild Esports. Ця кіберспортивна організація, яка займається розвитком команд у популярних іграх, таких як Fortnite, FIFA та Valorant, одразу привернула увагу світових медіа завдяки знаменитому імені Бекхема.

Його участь не тільки посилила престиж Guild Esports, але й допомогла привернути інвестиції та розширити межі кіберспортивної культури.

Як посол доброї волі UNICEF, Девід і його дружина Вікторія активно допомагають українцям, які постраждали через війну. У межах співпраці з UNICEF подружжя пожертвувало 1 мільйон фунтів стерлінгів для підтримки дітей України.

Дрейк



Дрейк / Фото The Come Up Show/Flickr

Канадський репер Дрейк є співвласником команди 100 Thieves, яку заснував колишній гравець в Call of Duty Метт "Nadeshot" Хааґ (Matt "Nadeshot" Haag).

На цьому інтерес Дрейка до кіберспорту не зупинився, оскільки він також вирішив інвестувати в Players' Lounge – стартап, який дозволяє гравцям змагатися між собою за грошові призи.

Ештон Кутчер



Ештон Кутчер / Фото Steve Hall/Flickr

Голлівудський актор Ештон Кутчер ще у 2015 році став першим інвестором платформи Unikrn, де фанати кіберспорту можуть робити ставки на професійні матчі.

Не так давно Ештон та його дружина, акторка Міла Куніс, вирішили пожертвувати 3 мільйони доларів на гуманітарні потреби України. Загалом вони зібрали 34 мільйони доларів на потреби українців.

Вілл Сміт



Вілл Сміт / Фото Gage Skidmore/Flickr

Зірка Голлівуду Вілл Сміт разом із японським футболістом Кейсуке Хондой інвестували 46 мільйонів доларів у глобальну кіберспортивну організацію Gen.G.

До речі, серед інвесторів Gen.G також є дворазовий чемпіон NBA Кріс Бош.

Майк Тайсон



Майк Тайсон / Фото Eva Rinaldi/Flickr

Легендарний боксер Майк Тайсон у 2019 році інвестував у професійну команду Fade 2 Karma та навіть взяв участь у грі Hearthstone разом із гравцями цієї команди.

Відомо, що він зацікавився цим проєктом завдяки своєму сину і доручив інвестиційній команді знайти ідеальний варіант. Фортуна усміхнулася Fade 2 Karma, які стали щасливими переможцями.

Олександр Усик



Олександр Усик / Фото Getty Images

Український боксер Олександр Усик також не залишався осторонь кіберспорту. У 2020 році він разом із партнерами WePlay Esports створив лігу файтингових ігор – WePlay Ultimate Fighting League. Турніри проводилися за дисциплінами Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI та Tekken 7.

Златан Ібрагімович



Златан Ібрагімович / Фото Getty Images

Шведський футболіст Златан Ібрагімович вклав 12 мільйонів доларів у платформу Challengermode, яка створена для проведення кіберспортивних турнірів і монетизації контенту.

Інвестиції у кіберспорт не лише допомагають знаменитостям розширювати свої бізнес-горизонти, а й стимулюють розвиток індустрії. Завдяки їхній підтримці віртуальні баталії стають ще популярнішими, а молоді таланти отримують нові можливості для самореалізації.