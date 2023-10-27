Гравець Cities Skylines 2 знайшов кумедну причину чому гра "гальмує" навіть на потужному залізі

Допитливий геймер виявив одну з імовірних проблем продуктивності Cities Skylines 2 і вона неабияк здивувала шанувальників містобудівної стратегії. Подробиці – у матеріалі.

Довгоочікуваний сиквел містобудівної стратегії Cities Skylines нарешті вийшов через майже вісім років після релізу оригіналу.

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Чимало шанувальників жанру чекали гру увесь час її розробки, однак на релізі вона зіштовхнулася з хвилею негативу, зумовленою низькою продуктивністю навіть на потужних ПК.

Поки більшість причин цього залишаються невідомими, допитливий користувач Reddit під ніком Hexcoder0 докопався до однієї з них проблем і це неабияк дивує.

Виявляється Cities Skylines 2 працює так погано зокрема й через високополігональні зуби NPC.

Річ у тому, що чим більше полігонів у моделі будь-чого в грі – тим більше ресурсу потрібно на її опрацювання, одначе у більшості проєктів на деталі, розташовані надто далеко від поля зору гравця виділяють малу кількість полігонів, аби зберегти продуктивність.

Однак у Cities Skylines 2 кожен NPC має напрочуд "важку" для рендеру щелепу, зокрема й коли гравець не бачить не те що зубів, а навіть самого персонажа.

Через це, коли популяція міста зростає – зубів стає більше, а FPS (кадрів на секунду – ред.) менше, що і спричиняє зависання.

На щастя для гравців, Paradox Interactive вже випустили перший патч для гри, який вирішує чимало проблем з продуктивністю та продовжать працювати над цією проблемою.