Нещодавно для відеогри Genshin Impact вийшло масштабне доповнення з новою локацією – островом Інадзуму. Щоправда, одразу потрапити туди можуть не всі, а тому деякі кмітливі геймери почали шукати інші шляхи на цей острів. Одним з таких шукачів став й головний герой цієї історії.

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Варто розпочати з того, що відвідати нову локацію можуть лише ті геймери, які досягли 30 рівня в грі, а також виконали певні сюжетні завдання. Якщо зробити все правильно, то на спеціальному судні можна буде дістатися до острова. Щоправда, одразу ж з'явилася група геймерів, які намагалися зробити це іншим методом. Для цього вони вирішили використати персонажів, які вміють заморожувати воду. Тобто ці геймери спробували побудувати своєрідний міст з льоду, але розробники передбачили це. Спершу таких гравців б'є блискавка, а потім ще й телепортує назад.

Приклад невдалої спроби: відео

Здавалося, що це фіаско, бо потрапити на цей острів можна лише законним шляхом. Але користувач платформи Reddit з нікнеймом dezeadmf здаватися не захотів, а тому й спробував довести всім зворотнє. Загалом ентузіаст використав схожу тактику, але на фінальному відрізку (коли починає бити блискавка) він ставив гру на паузу та вимикав інтернет. Далі плив протягом 10 – 20 секунд, а потім відновлював зв'язок з мережею на 3 – 5 секунд. Якщо все зробити правильно, то ігрові механіки починають працювати некоректно, а тому постійно повторюючи ці дії можна дістатися до острова.

Щоправда, зробити це було дуже непросто, бо повністю контролювати подібні речі неможливо. Ентузіаст відзначив, що через постійні збої він витратив майже 7 годин на це. Також він додав, що такі нелегальні гравці можуть навіть виконувати додаткові завдання на цьому острові. Наостанок варто відзначити, що користувачам Reddit така історія дуже сподобалася, а пост геймера миттєво зібрав понад 15 тисяч вподобань.