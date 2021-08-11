Недавно для видеоигры Genshin Impact вышло масштабное дополнение с новой локацией – островом Инадзуму. Правда, сразу попасть туда могут не все, а потому некоторые сообразительные геймеры начали искать другие пути на этот остров. Одним из таких искателей стал и главный герой этой истории.

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Стоит начать с того, что посетить новую локацию могут только те геймеры, которые достигли 30 уровня в игре, а также выполнили определенные сюжетные задания. Если сделать все правильно, то на специальном судне можно будет добраться до острова. Правда, сразу же появилась группа геймеров, которые пытались сделать это другим способом. Для этого они решили использовать персонажей, которые умеют замораживать воду. То есть эти геймеры попытались построить своеобразный мост изо льда, но разработчики предусмотрели это. Сначала таких игроков бьет молния, а потом еще и телепортирует назад.

Пример неудачной попытки: видео

Казалось, что это фиаско, потому что попасть на этот остров можно только законным путем. Но пользователь платформы Reddit с никнеймом dezeadmf сдаваться не захотел, а потому и попытался доказать всем обратное. В целом энтузиаст использовал похожую тактику, но на финальном отрезке (когда начинает бить молния) он ставил игру на паузу и выключал интернет. Далее плыл в течении 10 – 20 секунд, а затем восстанавливал связь с сетью на 3 – 5 секунд. Если все сделать правильно, то игровые механики начнут работать некорректно. А потому постоянно повторяя эти действия можно добраться до острова.

Правда, сделать это было очень непросто, потому что полностью контролировать подобные вещи невозможно. Энтузиаст отметил, что из-за постоянных сбоев он потратил почти 7 часов на это. Также он добавил, что такие нелегальные игроки могут даже выполнять дополнительные задание на этом острове. Напоследок стоит отметить, что пользователям Reddit такая история очень понравилась, а пост геймера мгновенно собрал более 15 тысяч лайков.