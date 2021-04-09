Знижки у Steam та безплатні ігри в Epic Games: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Цього тижня стартувало одразу кілька цікавих тематичних розпродажів у Steam. А власники крамниці Epic Games Store вирішили віддати безплатно одразу 4 відеогри.

Всі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Знижки на LEGO у Steam та розпродаж у PS Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

У фірмовій крамниці Steam цього тижня розпочалося одразу кілька акційних подій. До 19 квітня за зниженою ціною можна буде придбати ігри серії Sims та тематичні доповнення до цих проєктів. А до 12 квітня будуть діяти знижки на відеоігри серії Dark Souls та Truck Simulator. Також Steam оновив сторінку зі щотижневим розпродажем, а цікаві пропозиції можна знайти й там. Щоправда, наймасштабнішим вийшов розпродаж від Xbox Game Studios, а ігри від розробників з цієї студії можна придбати до 12 квітня зі знижкою до 75%.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Detroit: Become Human – 471 гривня (-30%)

Mirror's Edge – 104 гривні (-85%)

Prototype 2 – 268 гривень (-75%)

The Sims 4 – 143 гривні (-88%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривні (-75%)

American Truck Simulator – 94 гривні (-75%)

Dark Souls III – 225 гривень (-75%)

Sea of Thieves – 239 гривень (-50%)

Forza Horizon 4 – 454 гривні (-35%)

Gears 5 – 191 гривня (-60%)

Sea of Thieves / Фото крамниця Steam

Epic Games Store

У цій крамниці продовжуються класичні роздачі відеоігор. Цього тижня безплатно можна отримати другий сезон комедійної гри 3 out of 10. У цьому проєкті гравці мають допомогти розробникам створити відеогру, яка зможе отримати оцінку вище за 3 з 10. Забрати цей проєкт безплатно можна буде до 15 квітня за цим посиланням.

Цікаво, що наступного тижня у цій крамниці можна буде отримати одразу 3 безплатних гри:

The First Tree

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Deponia: The Complete Journey

Трейлер другого сезону 3 out of 10 – відео

Інші крамниці

В інших крамницях нові акції не з'являлися, але у деяких поки продовжуються весняні розпродажі. Наприклад, у PS Store зі знижками можна придбати чимало відеоігор до 29 квітня, а у Microsoft Store – 15 квітня. Наостанок варто відзначити, що у крамниці GOG масштабний розпродаж поки не стартував, але цікаві пропозиції ми знайшли.

Найцікавіші пропозиції в крамниці GOG:

XCOM 2 – 67 гривень (-92%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 447 гривень (-60%)

Disco Elysium - The Final Cut – 419 гривень (-20%)

Stellaris – 140 гривень (-75%)

SPORE Collection – 48 гривень (-75%)

XCOM 2 / Фото крамниця GOG