Знижки у Steam та безплатні ігри в Epic Games: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Джерело:24 канал
Цього тижня стартувало одразу кілька цікавих тематичних розпродажів у Steam. А власники крамниці Epic Games Store вирішили віддати безплатно одразу 4 відеогри.
Всі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.
Добірка за минулий тиждень Знижки на LEGO у Steam та розпродаж у PS Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень
У фірмовій крамниці Steam цього тижня розпочалося одразу кілька акційних подій. До 19 квітня за зниженою ціною можна буде придбати ігри серії Sims та тематичні доповнення до цих проєктів. А до 12 квітня будуть діяти знижки на відеоігри серії Dark Souls та Truck Simulator. Також Steam оновив сторінку зі щотижневим розпродажем, а цікаві пропозиції можна знайти й там. Щоправда, наймасштабнішим вийшов розпродаж від Xbox Game Studios, а ігри від розробників з цієї студії можна придбати до 12 квітня зі знижкою до 75%.
Sea of Thieves / Фото крамниця Steam
У цій крамниці продовжуються класичні роздачі відеоігор. Цього тижня безплатно можна отримати другий сезон комедійної гри 3 out of 10. У цьому проєкті гравці мають допомогти розробникам створити відеогру, яка зможе отримати оцінку вище за 3 з 10. Забрати цей проєкт безплатно можна буде до 15 квітня за цим посиланням.
Цікаво, що наступного тижня у цій крамниці можна буде отримати одразу 3 безплатних гри:
Трейлер другого сезону 3 out of 10 – відео
В інших крамницях нові акції не з'являлися, але у деяких поки продовжуються весняні розпродажі. Наприклад, у PS Store зі знижками можна придбати чимало відеоігор до 29 квітня, а у Microsoft Store – 15 квітня. Наостанок варто відзначити, що у крамниці GOG масштабний розпродаж поки не стартував, але цікаві пропозиції ми знайшли.
XCOM 2 / Фото крамниця GOG