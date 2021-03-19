Розпродаж у Steam й безплатні ігри у PS Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Джерело:24 канал
Цього тижня в офіційних крамницях розпочалася чимала кількість розпродажів. Вже зараз можна придбати за зниженою ціною проєкти від Ubisoft чи забрати безплатну гру в PS Store.
Всі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць.
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У фірмовій крамниці Steam цього тижня розпочалося одразу декілька акційних подій. Спершу варто згадати про розпродаж відеоігор від розробників з Ubisoft, який продовжиться до 29 березня. Зі знижками до 80% можна придбати майже всі відомі тайтли цієї компанії.
Також у Steam зараз можна купити за зниженою ціною відеоігри від компанії Electronic Arts та Rockstar Games. З цікавих пропозицій можна ще відзначити дні безплатної гри. До 21 березня можна спробувати зіграти у Crusader Kings III, а до 24 березня – у Rainbow Six Siege.
Kingdom Come: Deliverance / Фото крамниця Steam
У PS Store розпочався масштабний розпродаж зі знижками до 90%. До 1 квітня за зниженою ціною можна буде придбати майже 500 відеоігор. Також і у цьому магазині проходить вже відома акція від компанії Ubisoft.
Варто відзначити, що зараз у PS Store проходить акція із назвою "Play at Home". У рамках цієї події геймери зможуть отримати чимало безплатних проєктів. Вже зараз можна забрати Ratchet & Clank, а з 19 квітня повну версію популярної відеогри Horizon Zero Dawn.
Horizon Zero Dawn / Фото крамниця PlayStation Store
У цій крамниці тижневий розпродаж продовжиться до 23 березня. Власники консолей серії Xbox зі знижками до 80% зможуть придбати понад 200 відеоігор. Також у рамках нової акції геймери зможуть безплатно зіграти у DiRT 5 до 22 березня.
Marvel's Avengers / Фото крамниця Microsoft Store
Варто згадати про цікаві пропозиції з цих крамниць також. В Epic Games Store цього тижня розпродажі не проходять, хоча є класична роздача відеоігор. До 25 березня у цій крамниці безплатно можна забрати гру The Fall, а наступним проєктом у рамках цієї акції стане Creature in the Well.
У GOG також стартував цікавий тематичний розпродаж старих відеоігор. До 22 березня там можна буде придбати зі знижками до 85% відеоігри серії Arma, Grim Dawn та Hitman. Окремо варто відзначити, що лише в Ubisoft Store можна зараз придбати новинки цієї компанії зі знижками. Наприклад, Assassin's Creed Valhalla можна купити за 701 гривню (-25%), а Watch Dogs: Legion – 468 гривень (-50%).
Hitman: Absolution / Фото крамниця GOG