Майже рік тому ми розповідали вам про шанувальника серії The Elder Scrolls, який в очікуванні шостої частини взявся за дуже дивне завдання. Цей фанат щодня коментує тизер відеогри, а розпочав він це робити ще 9 березня 2019 року.

До теми "Я вже говорив тобі, що таке безумство": шанувальник щоденно коментує тизер The Elder Scrolls VI

Чимось схожим зайнявся й головний герой цієї історії, щоправда, порівняно нещодавно. Річ у тім, що кілька місяців тому користувач з нікнеймом Sidek почав щодня публікувати відео з вбивством Назіма – зарозумілого редгардця, який в спілкуванні з протагоністом використовує зверхній тон.

Цікаво, що для ліквідації свого ворога він намагається використовувати різні методи. А тому навряд чи можна написати, що всі його відео дуже однотипні. Наприклад, вчора для вбивства Назіма він використав риб-вбивць, а найпопулярнішим став запис, де цього зарозумілого персонажа ліквідує каджит Ініго.

Вбивство Назіма за допомогою Ініго: відео

Відзначимо, що на момент написання матеріалу користувач Sidek опублікував 139 таких відео. Загалом на його ютуб-канал зараз вже підписано понад 4 тисячі геймерів, а в середньому його записи збирають по кілька тисяч переглядів.

Зупинятися цей фанат поки не збирається, щоправда, дуже ймовірно, що зараз він перебуває лише на початку свого шляху. Річ у тім, що згідно з останньою інформацією, шоста частина ще досі перебуває на стадії препродакшена. А це означає, що не варто розраховувати на її реліз в найближчі кілька років.

Вбивство Назіма за допомогою дивних риб: відео