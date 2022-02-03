Почти год назад мы рассказывали вам о поклоннике серии The Elder Scrolls, который в ожидании шестой части взялся за очень странное задание. Этот фанат ежедневно комментирует тизер видеоигры, а начал он это делать еще 9 марта 2019 года.

К теме "Я уже говорил тебе, что такое безумие": фанат ежедневно комментирует тизер The Elder Scrolls VI

Чем-то похожим занялся и главный герой этой истории, правда, сравнительно недавно. Дело в том, что несколько месяцев назад пользователь с никнеймом Sidek начал ежедневно публиковать видео с убийством Назима – высокомерного редгардца, который в общении с протагонистом использует пренебрежительный тон.

Интересно, что для ликвидации своего врага он пытается использовать разные методы. Поэтому вряд ли можно написать, что все его видео очень однотипны. Например, вчера для убийства Назима он использовал рыб-убийц, а самой популярной стала запись, где этого высокомерного персонажа ликвидирует каджит Иниго.

Убийство Назима с помощью Иниго: видео

Отметим, что на момент написания материала пользователь Sidek опубликовал 139 таких видео. В целом на его ютуб-канал сейчас уже подписано более 4 тысяч геймеров, а в среднем его записи собирают по несколько тысяч просмотров.

Останавливаться этот фанат пока не собирается, правда, очень вероятно, что сейчас он находится только в начале своего пути. Дело в том, что согласно последней информации, шестая часть до сих пор находится на стадии препродакшена. А это значит, что не стоит рассчитывать на ее релиз в ближайшие несколько лет.

Убийство Назима с помощью странных рыб: видео