Звинувачений в чітерстві стрімер Warzone знайшов елегантний спосіб відвести від себе підозри

Професійний гравець та стрімер Call of Duty: Warzone MuTeX втомився від постійних звинувачень у чітерстві та вигадав, як довести усім свою чесність. Детальніше у матеріалі.

Warzone – сповнена шахраїв настільки, що це змушує спільноту бути, можливо, аж занадто підозрілою до будь-кого. Шанувальники популярної королівської битви настільки на межі, що почали підозрювати в чітерстві одного з професійних гравців, однак він придумав крутий спосіб спростувати їх звинувачення.

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Більшість шахраїв у Warzone переважно користуються двома видами чітів: "aimbot" та "wallhack". Перший з них забезпечує хакерам майже ідеальну точність, фактично приклеюючи приціл до голови опонента при наведенні на нього, а більш "вишукані" версії цієї технології навіть ціляться за гравців. Що стосується другого, то він до болю простий і дозволяє бачити ворогів крізь стіни, що дає неймовірну тактичну перевагу.

Стрімер MuTeX отримав масові звинувачення у нечесній грі після того, як на одному зі стрімів на його робочому столі помітили застосунок для використання спеціального чіта Cronus Zen, який ніяк не відбивається на екрані шахрая, що робить його виявлення неймовірно складним. Річ у тому, що раніше цей прилад був, грубо кажучи, легальним та у часи Call of Duty: WW2 навіть був дозволеним на турнірах. Саме до цього й апелював геймер, заявивши, що це "залишок" з минулого та одразу видаливши його.

Після підключення до контролера чи ПК гравці завантажують на свій Cronus "скріпти", які надають їм значні переваги в грі. Прикладом може бути посилена допомога в прицілюванні, збільшена швидкість стрільби чи навіть макроси, що дозволяють цьому пристрою повністю контролювати віддачу зброї, забезпечуючи неймовірну точність при стрільбі чергою.

Проте підозри спільноти не вщухали та лише посилювались. Негатив від кількох фанатів це одне, проте коли проти тебе виступають одразу кілька професійних гравців Warzone та ютубер, на ім'я BadBoy Beaman, який, по суті, і заварив цю кашу своїми "викривальними" відео, то це вже трохи занадто. Саме так подумав MuTeX і вирішив дати впевнену відсіч.

Для цього геймер оновив своє стрімерське обладнання, додавши на трансляції зображення не з одної, а з цілих п'яти різних відеокамер, що були покликані довести його невинність. Завдяки цьому, будь-який глядач здатний роздивитися усі деталі гри професіонала, адже камери зосереджені на його контролері, ПК, моніторах та загальному плані.

Такий "сетап" справді допоміг MuTeX повернути віру у свою чесність в очах багатьох глядачів. Стрімера одразу підтримали інші кіберспортсмени та навіть офіційні сторінки деяких турнірів у твітері.

В ігровому процесі геймера видно неймовірну точність стрільби та виважені рухи і завдяки камері наведеній на геймпад будь-хто може поглянути як саме гравцю все це вдається. З огляду на той факт, що MuTeX в минулому виграв кілька турнірів і ніколи раніше не викликав підозр у чітерстві, звинувачення здаються дещо безглуздими, що ці п'ять камер, здається, доводять.

Проте все це не спинило BadBoy Beaman, який у своєму твітері завірив, що хоча на стрімі "обвинуваченого" й було 5 камер, це не означає, що він видалив хакерський софт.

Кому в цій ситуації вірити – справа за вами, проте ми не думаємо, що MuTeX мав би хоч якусь вигоду зі свого ймовірного чітерства, а ризики занадто великі, щоб це виявилося правдою, проте спосіб яким він зумів повернути до себе довіру більшості спільноти заслуговує на повагу.