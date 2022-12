Чи з'явиться Need for Speed Unbound на PS4 та Xbox One – чітка відповідь розробника

Провідний розробник Need for Speed Unbound пояснив, чому найновіша гра легендарної серії була просто змушена пройти повз реліз на PS4 та Xbox One. Подробиці – у матеріалі.

Need for Speed Unbound розчарувала деяких шанувальників своєю відсутністю на PlayStation 4 та Xbox One, але в Criterion Games вважають, що це рішення було прийнято насамперед якраз в інтересах геймерів.

Важливо PIN-UP Foundation забезпечив мешканців Запорізької області гуманітарною допомогою

За словами креативного директора Criterion Games Кірана Криммінса, на самому початку роботи над проєктом у студії все ж були плани випустити Need for Speed Unbound і на PS4 і на Xbox One. Зрештою компанія прийняла важке рішення зосередитися на PS5 та Xbox Series X і провідний розробник вважає, що в підсумку це було правильно.

Криммінс пояснює, що технічні можливості PS5 і Xbox Series X "набагато кращі", ніж ті, які розробникам надає PS4 та Xbox One. Отож, Criterion Games вирішили сповна використати нові можливості PS5 і Xbox Series X, щоб забезпечити геймерам "найкращий досвід від Need for Speed".

Стильні ефекти Unbound, попит на роздільну здатність 4K та підтримку 60 FPS, а також новий фізичний рушій гри змусили розробників зосередитися на версіях виключно для платформ поточного покоління та ПК.

Трейлер Need for Speed Unbound: відео

Креативний директор вважає, що ті хто зіграє у Need for Speed Unbound достатньо часу, зрозуміють рішення повністю "проігнорувати" PS4 та Xbox One. За словами Криммінса, саме бажання студії зробити свою "найкращу" гру спонукало до цього безумовно важкого рішення під час розробки.

Ігрова індустрія, здається, перебуває на роздоріжжі: чи ще варто "заморочуватися" над розробкою версій для фактично минулого покоління консолей, і, схоже, що Criterion Games стали першою студією, яка дала чітку відповідь на цю дилему.

, Need for Speed Unbound вже доступна для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S.