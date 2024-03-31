Кілька тижнів тому Electronic Arts ощасливила користувачів Steam, випустивши на платформі від Valve одразу 25 класичних проєктів. Цього разу вдача посміхнулася геймерам з Epic Games Store.

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У власності компанії знаходиться чимало крутих відеоігор, більшість з яких доступні на їхній платформі EA PLay, однак найпопулярніші проєкти частенько відвідують інші онлайн-магазини.

Недавнє оновлення Epic Games Store додало до вітрини одразу десять цікавих забавок з трьох відомих франшиз EA: Battlefield, Dead Space та Need For Speed.

Найцікавішою ця новина може стати для шанувальників горорів, адже тепер в магазині доступний оригінальний Dead Space 2008 року випуску.

Усі "нові" релізи EA в EGS:

Battlefield 1 Revolution – 1199 гривень

– 1199 гривень Battlefield 4 Premium Edition – 1199 гривень

– 1199 гривень Battlefield Hardline Ultimate Edition – 1199 гривень

– 1199 гривень Dead Space (2008) – 699 гривень

– 699 гривень Dead Space 2 – 459 гривень

– 459 гривень Need for Speed Deluxe Edition – 799 гривень

– 799 гривень Need for Speed Heat Deluxe Edition – 1999 гривень

– 1999 гривень Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 799 гривень

– 799 гривень Need for Speed Most Wanted – 699 гривень

– 699 гривень Need for Speed Payback: Deluxe Edition – 799 гривень

Отож, у шанувальників відеоігор від Electronic Arts тепер є ще одна платформа де вони можуть поповнити свою колекцію.