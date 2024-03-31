Несколько недель назад Electronic Arts осчастливила пользователей Steam, выпустив на платформе от Valve сразу 25 классических проектов. На этот раз удача улыбнулась геймерам из Epic Games Store.

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В собственности компании находится немало крутых видеоигр, большинство из которых доступны на их платформе EA PLay, однако самые популярные проекты частенько посещают другие онлайн-магазины.

Недавнее обновление Epic Games Store добавило в витрину сразу десять интересных игр из трех известных франшиз EA: Battlefield, Dead Space и Need For Speed.

Самой интересной эта новость может стать для поклонников хорроров, ведь теперь в магазине доступен оригинальный Dead Space 2008 года выпуска.

Все "новые" релизы EA в EGS:

Battlefield 1 Revolution – 1199 гривен

– 1199 гривен Battlefield 4 Premium Edition – 1199 гривен

– 1199 гривен Battlefield Hardline Ultimate Edition – 1199 гривен

– 1199 гривен Dead Space (2008) – 699 гривен

– 699 гривен Dead Space 2 – 459 гривен

– 459 гривен Need for Speed Deluxe Edition – 799 гривен

– 799 гривен Need for Speed Heat Deluxe Edition – 1999 гривен

– 1999 гривен Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 799 гривен

– 799 гривен Need for Speed Most Wanted – 699 гривен

– 699 гривен Need for Speed Payback: Deluxe Edition – 799 гривен

Итак, у поклонников видеоигр от Electronic Arts теперь есть еще одна платформа где они могут пополнить свою коллекцию.