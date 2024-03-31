Electronic Arts неочікувано випустили одразу 10 ігор в Epic Games Store

Ті для кого основним цифровим магазином відеоігор є Epic Games Store будуть раді дізнатися, що на платформі з'явилося одразу 10 відомих ігор від Electronic Arts.

Кілька тижнів тому Electronic Arts ощасливила користувачів Steam, випустивши на платформі від Valve одразу 25 класичних проєктів. Цього разу вдача посміхнулася геймерам з Epic Games Store.

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У власності компанії знаходиться чимало крутих відеоігор, більшість з яких доступні на їхній платформі EA PLay, однак найпопулярніші проєкти частенько відвідують інші онлайн-магазини.

Недавнє оновлення Epic Games Store додало до вітрини одразу десять цікавих забавок з трьох відомих франшиз EA: Battlefield, Dead Space та Need For Speed.

Найцікавішою ця новина може стати для шанувальників горорів, адже тепер в магазині доступний оригінальний Dead Space 2008 року випуску.

Усі "нові" релізи EA в EGS:

Battlefield 1 Revolution – 1199 гривень

– 1199 гривень Battlefield 4 Premium Edition – 1199 гривень

– 1199 гривень Battlefield Hardline Ultimate Edition – 1199 гривень

– 1199 гривень Dead Space (2008) – 699 гривень

– 699 гривень Dead Space 2 – 459 гривень

– 459 гривень Need for Speed Deluxe Edition – 799 гривень

– 799 гривень Need for Speed Heat Deluxe Edition – 1999 гривень

– 1999 гривень Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 799 гривень

– 799 гривень Need for Speed Most Wanted – 699 гривень

– 699 гривень Need for Speed Payback: Deluxe Edition – 799 гривень

Отож, у шанувальників відеоігор від Electronic Arts тепер є ще одна платформа де вони можуть поповнити свою колекцію.