Портал HLTV.org опублікував 10 найбільш захопливих хайлайтів із професійних матчів CS: GO. Кілька з них за участю гравців NAVI. Детальніше – у матеріалі.

Авторитетний кіберспортивний портал hltv на своєму офіційному YouTube каналі опублікував відео, присвячене 10-ти найбільш пам'ятним моментам 2020 року зі змагальної сцени Counter Strike: Global Offensive.

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Серед десятки найкращих знайшлось місце для двох гравців української команди Natus Vincere.

Видовищний ейс під час "прийому рампи" на карті Nuke, проти датського колективу Astralis, приніс Єгору "flamie" Васильєву 7 позицію в рейтингу. Відзначився також фраг-лідер колективу – Олександр "s1mple" Костилєв. На 3 місці розташувався момент з Dust 2 в якому жертвами його точних пострілів з AWP стали одразу чотири гравці команди Team Liquid.

Без NAVI не обійшлось і у 8 позиції рейтингу, адже саме на ній розташовується шедевральний розіграш, здавалося б, патової ситуації у виконанні chrisJ з колективу mousesports. На карті Train він, граючи за слабку сторону терористів, до того ще й залишившись наодинці проти 5 опонентів, зумів не тільки поставити бомбу на точці B, а й виграти раунд на найбільш вибиваємому пленті серед всіх змагальних карт.

Момент, що посів перше місце також трапився за участі української команди. У фатальному для "народжених перемагати" фіналі IEM Beijing 2020 Europe проти французького колективу Team Vitality. У пістолетному раунді, залишившись всього лише з дев'ятьма HP Матьє "ZywOo" Ербо спромігся здійснити неможливе – зробити ейс та вирвати перемогу у надважливому для економіки раунді, чим заслужено потрапив на першу сходинку цього рейтингу.

Найкращі моменти 2020 року в CS: GO