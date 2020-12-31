Портал HLTV.org опубликовал 10 самых увлекательных хайлайтов из профессиональных матчей CS: GO. Некоторые из них с участием игроков NAVI. Подробнее – в материале.

Авторитетный киберспортивный портал hltv на своем официальном YouTube канале опубликовал видео, посвященное 10-ти наиболее памятным моментам 2020 года из соревновательной сцены Counter Strike: Global Offensive.

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Среди десятки лучших нашлось место для двух игроков украинской команды Natus Vincere.

Зрелищный эйс во время "приема рампы" на карте Nuke, против датского коллектива Astralis, принес Егору "flamie" Васильеву 7 позицию в рейтинге. Отличился также фраг-лидер коллектива – Александр "s1mple" Костылев. На 3 месте расположился момент с Dust 2 в котором жертвами его точных выстрелов с AWP стали сразу четыре игрока команды Team Liquid.

Без NAVI не обошлось и на 8 позиции рейтинга, ведь именно на ней располагается шедевральный розыгрыш, казалось бы, патовой ситуации в исполнении chrisJ из коллектива mousesports. На карте Train он, играя за слабую сторону террористов, к тому же оставшись наедине против 5 оппонентов, сумел не только поставить бомбу на точке B, но и выиграть раунд на наиболее выбиваемом пленте среди всех соревновательных карт.

Момент, занявший первое место также случился с участием украинской команды. В роковом для "рожденных побеждать" финале IEM Beijing 2020 Europe против французского коллектива Team Vitality. В пистолетном раунде, оставшись всего лишь с девятью HP Матье "ZywOo" Эрбо смог совершить невозможное – сделать эйс и вырвать победу в сверхважном для экономики раунде, чем заслуженно попал на первую строчку этого рейтинга.

Лучшие моменты 2020 года в CS: GO