Valve продовжують тішити користувачів Steam цікавою статистикою за рік що минає.
Цікаво Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії
Після списку бестселерів 2023 року, з'явилася цікава статистика, яка дає уявлення про те які відеоігри були найпопулярнішими у Steam цьогоріч.
Якщо говорити про першу десятку, то в ній опинилося чимало багатокористувацьких проєктів.
3 місце посіла легендарна Dota 2, яка у 2023 році змогла привернути до себе увагу 875 343 користувачів одночасно.
Срібло дісталося найкращій грі року – Baldur's Gate 3, яка на піку мала 875 343 активних гравців.
А найпопулярнішою грою у Steam без сюрпризів стала – Counter-Strike 2. У "новий" шутер від Valve на піку одночасно грали 1 818 773 геймери.
Найпопулярніші відеоігри в Steam у 2023 році:
- Counter-Strike 2 – 1 818 773 гравці на піку
- Baldur's Gate 3 – 875 343 гравці на піку
- Dota 2 – 855 500 гравців на піку
- Goose Goose Duck – 701 898 гравців на піку
- Apex Legends – 624 473 гравці на піку
- PUBG: Battlegrounds – 623 852 гравці на піку
- Hogwarts Legacy – 527 652 гравці на піку
- Sons of the Forest – 411 804 гравці на піку
- Lost Ark – 333 008 гравців на піку
- Starfield – 330 597 гравців на піку
- Destiny 2 – 316 651 гравець на піку