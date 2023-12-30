Valve продолжают радовать пользователей Steam интересной статистикой за уходящий год.

Интересно Гемблинг в цифрах и трендах: как прошел 2023 год для индустрии

После списка бестселлеров 2023 года появилась интересная статистика, которая дает представление о том, какие видеоигры были самыми популярными в Steam в этом году.

Если говорить о первой десятке, то в ней оказалось немало многопользовательских проектов.

3 место заняла легендарная Dota 2, которая в 2023 году смогла привлечь внимание 875 343 пользователей одновременно.

Серебро досталось лучшей игре года – Baldur's Gate 3, которая на пике имела 875 343 активных игроков.

А самой популярной игрой в Steam без сюрпризов стала Counter-Strike 2. В "новый" шутер от Valve на пике одновременно играли 1 818 773 геймера.

Самые популярные видеоигры в Steam в 2023 году:

  1. Counter-Strike 2 1 818 773 игрока на пике
  2. Baldur's Gate 3 – 875 343 игрока на пике
  3. Dota 2 – 855 500 игроков на пике
  4. Goose Goose Duck – 701 898 игроков на пике
  5. Apex Legends – 624 473 игрока на пике
  6. PUBG: Battlegrounds 623 852 игрока на пике
  7. Hogwarts Legacy – 527 652 игрока на пике
  8. Sons of the Forest – 411 804 игрока на пике
  9. Lost Ark – 333 008 игроков на пике
  10. Starfield – 330 597 игроков на пике
  11. Destiny 2 – 316 651 игрок на пике