Valve продолжают радовать пользователей Steam интересной статистикой за уходящий год.

Интересно Гемблинг в цифрах и трендах: как прошел 2023 год для индустрии

После списка бестселлеров 2023 года появилась интересная статистика, которая дает представление о том, какие видеоигры были самыми популярными в Steam в этом году.

Если говорить о первой десятке, то в ней оказалось немало многопользовательских проектов.

3 место заняла легендарная Dota 2, которая в 2023 году смогла привлечь внимание 875 343 пользователей одновременно.

Серебро досталось лучшей игре года – Baldur's Gate 3, которая на пике имела 875 343 активных игроков.

А самой популярной игрой в Steam без сюрпризов стала Counter-Strike 2. В "новый" шутер от Valve на пике одновременно играли 1 818 773 геймера.

Самые популярные видеоигры в Steam в 2023 году: