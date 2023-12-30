10 найпопулярніших відеоігор у Steam у 2023 році – цікавий рейтинг

Цифровий магазин Steam оприлюднив дані щодо найпопулярніших відеоігор на платформі у 2023 році. Який проєкт може похвалитися найбільшим числом активних користувачів – дізнайтеся у матеріалі.

Valve продовжують тішити користувачів Steam цікавою статистикою за рік що минає.

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Після списку бестселерів 2023 року, з'явилася цікава статистика, яка дає уявлення про те які відеоігри були найпопулярнішими у Steam цьогоріч.

Якщо говорити про першу десятку, то в ній опинилося чимало багатокористувацьких проєктів.

3 місце посіла легендарна Dota 2, яка у 2023 році змогла привернути до себе увагу 875 343 користувачів одночасно.

Срібло дісталося найкращій грі року – Baldur's Gate 3, яка на піку мала 875 343 активних гравців.

А найпопулярнішою грою у Steam без сюрпризів стала – Counter-Strike 2. У "новий" шутер від Valve на піку одночасно грали 1 818 773 геймери.

Найпопулярніші відеоігри в Steam у 2023 році: