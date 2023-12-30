10 найпопулярніших відеоігор у Steam у 2023 році – цікавий рейтинг

30 грудня 2023, 21:25
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Джерело:

Steam

Цифровий магазин Steam оприлюднив дані щодо найпопулярніших відеоігор на платформі у 2023 році. Який проєкт може похвалитися найбільшим числом активних користувачів – дізнайтеся у матеріалі.

Valve продовжують тішити користувачів Steam цікавою статистикою за рік що минає.

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Після списку бестселерів 2023 року, з'явилася цікава статистика, яка дає уявлення про те які відеоігри були найпопулярнішими у Steam цьогоріч.

Якщо говорити про першу десятку, то в ній опинилося чимало багатокористувацьких проєктів. 

3 місце посіла легендарна Dota 2, яка у 2023 році змогла привернути до себе увагу 875 343 користувачів одночасно. 

Срібло дісталося найкращій грі року – Baldur's Gate 3, яка на піку мала 875 343 активних гравців.

А найпопулярнішою грою у Steam без сюрпризів стала – Counter-Strike 2. У "новий" шутер від Valve на піку одночасно грали 1 818 773 геймери. 

Найпопулярніші відеоігри в Steam у 2023 році:

  1. Counter-Strike 2  1 818 773 гравці на піку
  2. Baldur's Gate 3 – 875 343 гравці на піку
  3. Dota 2 – 855 500 гравців на піку
  4. Goose Goose Duck – 701 898 гравців на піку
  5. Apex Legends – 624 473 гравці на піку
  6. PUBG: Battlegrounds  623 852 гравці на піку
  7. Hogwarts Legacy – 527 652 гравці на піку
  8. Sons of the Forest – 411 804 гравці на піку
  9. Lost Ark  – 333 008 гравців на піку
  10. Starfield – 330 597 гравців на піку
  11. Destiny 2 – 316 651 гравець на піку
Автор: Максим Задворський