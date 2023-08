В останньому фінансовому звіті Nintendo було опубліковано список 10 найбільш продаваних ігор для консолі Nintendo Switch з моменту її появи у 2017 році.

Важливо PIN-UP Foundation та TulSun Foundation розпочали роботи з утеплення реабілітаційного центру

Дебютним ексклюзивом Switch стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild і гру чекав шалений успіх, який у дечому, ймовірно, зумовив і успіх платформи.

Відтоді Nintendo продовжує підтримувати свій гібрид стаціонарної консолі та портативного комп'ютера постійним потоком нових проєктів. До того ж ексклюзиви компанії завжди тримають високу марку якості і їх важко назвати пересічними відеоіграми.

Далеко за прикладами ходити не доведеться, адже сиквел першої "власної" гри на Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, який вийшов зовсім нещодавно, став однією з найкращих ігор в історії.

Однак у рейтингу найприбутковіших проєктів ця новинка поки що посідає лише 9 місце.

А які ж проєкти за ці 6 років принесли розробникам найбільші прибутки? Повний список виглядає наступним чином:

Mario Kart 8 Deluxe – 55.46 мільйона Animal Crossing: New Horizons – 42.79 мільйона Super Smash Bros. Ultimate – 31.77 мільйона The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30.65 мільйона Super Mario Odyssey – 26.44 мільйона Pokemon Sword and Shield – 25.92 мільйона Pokemon Scarlet and Violet – 22.66 мільйона Super Mario Party – 19.39 мільйона The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18.51 мільйона New Super Mario Bros. U Deluxe – 16.17 мільйона

Цілком ймовірно, що в той самий час наступного року цей рейтинг виглядатиме інакше, хоча навряд комусь вдасться змістити лідера, позиції якого виглядають просто-таки непорушними.