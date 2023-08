В последнем финансовом отчете Nintendo был опубликован список 10 самых продаваемых игр для консоли Nintendo Switch с момента ее появления в 2017 году.

Дебютным эксклюзивом Switch стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild и игру ожидал безумный успех, который в чем-то, вероятно, обусловил и успех платформы.

С того момента Nintendo продолжает поддерживать свой гибрид стационарной консоли и портативного компьютера постоянным потоком новых проектов. К тому же эксклюзивы компании всегда держат высокую марку качества и их трудно назвать заурядными видеоиграми.

Далеко за примерами ходить не придется, ведь вышедший совсем недавно сиквел первой "собственной" игры на Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стал одной из лучших игр в истории.

Однако в рейтинге самых прибыльных проектов эта новинка пока занимает только 9 место.

А какие же проекты за эти 6 лет принесли разработчикам самые большие доходы? Полный список выглядит следующим образом:

Mario Kart 8 Deluxe – 55.46 миллиона Animal Crossing: New Horizons – 42.79 миллиона Super Smash Bros. Ultimate – 31.77 миллиона Legend of Zelda: Бред wild – 30.65 миллиона Super Mario Odyssey – 26.44 миллиона Pokemon Sword and Shield – 25.92 миллиона P okemon Scarlet and Violet – 22.66 миллиона Super Mario Party – 19.39 миллиона Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18.51 миллиона New Super Mario Bros. U Deluxe – 16.17 миллиона

По всей вероятности, в это же время в следующем году рейтинг будет выглядеть иначе, хотя вряд ли кому-то удастся сместить лидера, позиции которого выглядят прямо-таки незыблемыми.