Стали відомі 10 найуспішніших відеоігор на Nintendo Switch – який проєкт очолив рейтинг
Джерело:Nintendo
На хвилі чуток про наступницю Switch, Nintendo розкрили оновлений список найпродаваніших ігор на консолі з моменту її запуску шість років тому. Подробиці – у матеріалі.
В останньому фінансовому звіті Nintendo було опубліковано список 10 найбільш продаваних ігор для консолі Nintendo Switch з моменту її появи у 2017 році.
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Дебютним ексклюзивом Switch стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild і гру чекав шалений успіх, який у дечому, ймовірно, зумовив і успіх платформи.
Відтоді Nintendo продовжує підтримувати свій гібрид стаціонарної консолі та портативного комп'ютера постійним потоком нових проєктів. До того ж ексклюзиви компанії завжди тримають високу марку якості і їх важко назвати пересічними відеоіграми.
Далеко за прикладами ходити не доведеться, адже сиквел першої "власної" гри на Switch – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, який вийшов зовсім нещодавно, став однією з найкращих ігор в історії.
Однак у рейтингу найприбутковіших проєктів ця новинка поки що посідає лише 9 місце.
А які ж проєкти за ці 6 років принесли розробникам найбільші прибутки? Повний список виглядає наступним чином:
- Mario Kart 8 Deluxe – 55.46 мільйона
- Animal Crossing: New Horizons – 42.79 мільйона
- Super Smash Bros. Ultimate – 31.77 мільйона
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 30.65 мільйона
- Super Mario Odyssey – 26.44 мільйона
- Pokemon Sword and Shield – 25.92 мільйона
- Pokemon Scarlet and Violet – 22.66 мільйона
- Super Mario Party – 19.39 мільйона
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18.51 мільйона
- New Super Mario Bros. U Deluxe – 16.17 мільйона
Цілком ймовірно, що в той самий час наступного року цей рейтинг виглядатиме інакше, хоча навряд комусь вдасться змістити лідера, позиції якого виглядають просто-таки непорушними.