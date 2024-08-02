Новини про масштабні скорочення в Bungie сколихнули індустрію та змусили чимало геймерів непокоїтися про майбутнє студії. Здавалося б, така велика та іменита компанія не може зникнути безслідно, однак в історії є кілька прикладів, які показують, що це цілком можливо. Про них вам розповість Games 24.

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Maxis

Відомі ігри: SimCity, The Sims, Spore

Студія Maxis, заснована в 1987 році, подарувала світу такі відомі симулятори як SimCity і The Sims, які змінили уявлення геймерів про цей ігровий жанр.

Придбання компанії солідним видавцем було лише питанням часу і в 1997 році Maxis потрапила в структуру Electronic Arts. Під новим керівництвом, студія продовжила випускати успішні ігри, але природно почала стикатися з тиском з боку видавця.

Після невдалого релізу SimCity у 2013 році, який став справжнім провалом через нескінченні технічні проблеми та недоліки ігрового процесу, існування студії опинилося на волосині.

Трейлер злощасного проєкту – дивитися відео

EA дали розробникам довести невдалий проєкт до ладу, але вже у 2015 році прийняли рішення закрити головний офіс Maxis в Емервіллі, інтегрувавши залишки команди до інших підрозділів.

І хоча зараз в структурі Electronic Arts існує одразу дві студії під брендом Maxis (Maxis Texas та Maxis Europe), жодна з них не має стосунку до легендарної компанії.

Lionhead Studios

Відомі ігри: Fable, Black & White

Студія Lionhead, заснована легендарним Пітером Моліньє у 1997 році, прославилася завдяки серіям Fable та Black & White, які пропонували гравцю небачений на той час рівень імерсивності.

Інноваційні механіки та глибока робота з наративом привернули увагу Microsoft, яка придбала розробників у 2006 році. Ставши частиною гігантської корпорації, Lionhead почала втрачати свій творчий дух та азарт.

Це призвело до "чорного понеділка" – дня в який компанію покинули одразу декілька старожилів. Невдовзі потому студію залишив і сам Моліньє.

Трейлер Fable Legends – перегляньте ролик

Після цього Lionhead якийсь час продовжили функціонувати під новим керівництвом, розробляючи кооперативну Fable Legends, якої геймери так і не дочекалися. У березні 2016 року Microsoft скасувала гру, а через 2 місяці оголосила про закриття Lionhead Studios.

Visceral Games

Відомі ігри: Dead Space, Battlefield Hardline

Visceral Games, відома насамперед серію Dead Space, яка на довгий час стала тією грою, на яку рівнялися усі забавки у жанрі "survival horror".

Проблеми почалися, коли студія вирішила взятися за зовсім непритаманний для себе проєкт, а саме багатокористувацький шутер Battlefield Hardline.

Трейлер Battlefield Hardline – дивитися відео

Його доволі суперечливий реліз у 2015 році, в купі з іншими невдачами, зумовив те, що VG почали втрачати підтримку своїх видавців – Electronic Arts.

Врешті у 2017 році EA оголосила про закриття Visceral Games, попри те, що в той час студія на повну працювала над амбітним проєктом у всесвіті "Зоряних війн".

Цікаво, що за визнанням одного з колишніх працівників, закриття студії було актом "вбивства із милосердя".

Telltale Games

Відомі ігри: The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands

Ймовірно, одним з найболючіших закриттів для геймерів став крах Telltale Games.

Ця студія здобула собі популярність завдяки епізодичним іграм з акцентом на нелінійному сюжеті та виборах, які робить гравець. Проривним проєктом для них стала The Walking Dead у 2012 році.

Трейлер найуспішнішої гри – перегляньте ролик

Попри успіх та визнання, студія почала зазнавати труднощів через неграмотне керівництво.

Верхівка компанії постійно прагнула більшого, а надмірне розширення та навантаження на команду врешті вилилося у те, що у 2018 році Telltale Games оголосила про своє закриття, не зумівши завершити роботу над низкою запланованих проєктів.

Хоча у 2019 році студія отримала друге життя під егідою LCG Entertainment, її портфоліо значно зменшилось, а майбутнє цього "Франкенштейна" і далі виглядає туманним.

Чи загрожує подібне Bungie?

Bungie – студія, яка подарувала світу Halo та Destiny та є визнаними майстрами у створенні шутерів, безсумнівно є однією з найвпливовіших у сучасній індустрії відеоігор компаній.

Однак, як ми побачили вище, навіть великі студії не застраховані від ризиків.

Після останньої хвилі скорочень та чуток про скасовану Destiny 3, схоже, що майбутнє студії знаходиться в руках її наступного релізу – шутера Marathon.

Трейлер гри на яку Bungie покладають усі надії – перегляньте відео

Якщо ця гра не покаже задовільних показників, як у продажах, так і в оцінках геймерів та критиків, скоріше за все ми побачимо закриття Bungie, чого, звісно, дуже б не хотілося.