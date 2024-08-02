Новости о масштабных сокращениях в Bungie всколыхнули индустрию и заставили немало геймеров беспокоиться о будущем студии. Казалось бы, такая большая и именитая компания не может исчезнуть бесследно, однако в истории есть несколько примеров, которые показывают, что это вполне возможно. О них вам расскажет Games 24.

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Maxis

Известные игры: SimCity, The Sims, Spore

Студия Maxis, основана в 1987 году, подарила миру такие известные симуляторы как SimCity и The Sims, которые изменили представление геймеров об этом игровом жанре.

Приобретение компании солидным издателем было лишь вопросом времени и в 1997 году Maxis попала в структуру Electronic Arts. Под новым руководством, студия продолжила выпускать успешные игры, но естественно начала сталкиваться с давлением со стороны издателя.

После неудачного релиза SimCity в 2013 году, который стал настоящим провалом из-за бесконечных технических проблем и недостатков игрового процесса, существование студии оказалось на волоске.

Трейлер злосчастного проекта – смотреть видео

EA дали разработчикам довести неудачный проект до ума, но уже в 2015 году приняли решение закрыть главный офис Maxis в Эмервилле, интегрировав остатки команды в другие подразделения.

И хотя сейчас в структуре Electronic Arts существует сразу две студии под брендом Maxis (Maxis Texas и Maxis Europe), ни одна из них не имеет отношения к легендарной компании.

Lionhead Studios

Известные игры: Fable, Black & White

Студия Lionhead, основана легендарным Питером Молинье в 1997 году, прославилась благодаря сериям Fable и Black & White, которые предлагали игроку невиданный в то время уровень иммерсивности.

Инновационные механики и глубокая работа с нарративом привлекли внимание Microsoft, которая приобрела разработчиков в 2006 году. Став частью гигантской корпорации, Lionhead начала терять свой творческий дух и азарт.

Это привело к "черному понедельнику" – дню в который компанию покинули сразу несколько старожилов. Вскоре после этого студию покинул и сам Молинье.

Трейлер Fable Legends – посмотрите ролик

После этого Lionhead некоторое время продолжили функционировать под новым руководством, разрабатывая кооперативную Fable Legends, которой геймеры так и не дождались. В марте 2016 года Microsoft отменила игру, а через 2 месяца объявила о закрытии Lionhead Studios.

Visceral Games

Известные игры: Dead Space, Battlefield Hardline

Visceral Games, известна прежде всего серией Dead Space, которая на долгое время стала той игрой, на которую равнялись все игры в жанре "survival horror".

Проблемы начались, когда студия решила взяться за совсем несвойственный для себя проект, а именно многопользовательский шутер Battlefield Hardline.

Трейлер Battlefield Hardline – смотреть видео

Его довольно противоречивый релиз в 2015 году, в сочетании с другими неудачами, обусловил то, что VG начали терять поддержку своих издателей – Electronic Arts.

Наконец в 2017 году EA объявила о закрытии Visceral Games, несмотря на то, что в то время студия на полную работала над амбициозным проектом во вселенной "Звездных войн".

Интересно, что по признанию одного из бывших работников, закрытие студии было актом "убийства из милосердия".

Telltale Games

Известные игры: The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands

Вероятно, одним из самых болезненных закрытий для геймеров стал крах Telltale Games.

Эта студия получила себе популярность благодаря эпизодическим играм с акцентом на нелинейном сюжете и выборах, которые делает игрок. Прорывным проектом для них стала The Walking Dead в 2012 году.

Трейлер самой успешной игры – посмотрите ролик

Несмотря на успех и признание, студия начала испытывать трудности из-за неграмотного руководства.

Верхушка компании постоянно стремилась к большему, а чрезмерное расширение и нагрузка на команду в конце вылилось в то, что в 2018 году Telltale Games объявила о своем закрытии, не сумев завершить работу над рядом запланированных проектов.

Хотя в 2019 году студия получила вторую жизнь под эгидой LCG Entertainment, ее портфолио значительно уменьшилось, а будущее этого "Франкенштейна" и дальше выглядит туманным.

Грозит ли подобное Bungie?

Bungie – студия, которая подарила миру Halo и Destiny и является признанными мастерами в создании шутеров, несомненно является одной из самых влиятельных в современной индустрии видеоигр компаний.

Однако, как мы увидели выше, даже крупные студии не застрахованы от рисков.

После последней волны сокращений и слухов об отмененной Destiny 3, похоже, что будущее студии находится в руках ее следующего релиза – шутера Marathon.

Трейлер игры на которую Bungie возлагают все надежды – посмотрите видео

Если эта игра не покажет удовлетворительных показателей, как в продажах, так и в оценках геймеров и критиков, скорее всего мы увидим закрытие Bungie, чего, конечно, очень бы не хотелось.