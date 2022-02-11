40 хвилин та жодної смерті: геймер поділився рекордним проходженням Sifu

Sifu – надскладна гра, що не прощає помилок, але одному гравцеві вдалося завершити цю кунг-фу пригоду за рекордно короткий час, до того ж не померши жодного разу. Детальніше у матеріалі.

Деякі геймери обожнюють складні проєкти. Нещодавня новинка Sifu якраз з таких, проте її реліз ще не встиг толком "охолонути" як знайшовся відчайдух, який примудрився завершити її усього за 40 хвилин.

До теми Дуже складна відеогра: у мережі з'явилися оцінки кунг-фу бойовика Sifu

Розроблена студією Sloclap, Sifu в чомусь повторює відомі блокбастери про бойові мистецтва. Основою сюжету є помста відданого учня за свого сенсея, вбитого п'ятіркою майстрів бойових мистецтв.

У розпорядженні гравця понад 150 різних атак, яких головний герой може навчитися протягом гри, при цьому кожна з них наділена своїми сильними сторонами та є частиною різноманітних комбо.

, що персонаж гравця має кілька можливостей "воскреснути" після смерті, при цьому постарівши на кілька років, що збільшує його силу, але зменшує запас здоров'я.

Гра виявилася неймовірно складною і деякі фанати навіть започаткували петицію з вимогою ввести в проєкт рівні складності.

Проте не для всіх хардкорність Sifu виявилася проблемою. Геймер та ютубер під ніком Dan Allen Gaming виклав відео у якому, окрім рекордно короткого (на момент написання матеріалу) часу проходження, зумів до того ж здолати усіх опонентів жодного разу не зазнавши поразки.

Рекордне проходження Sifu



Звісно, задля такого результату геймер використав різноманітні "шорткати", проте саме доскональне володіння бойовою системою гри дозволило Аллену стирати в порох своїх ігрових ворогів.

що Sifu доступна на PC, PlayStation 5 та PlayStation 4.