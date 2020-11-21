5 найкасовіших екранізацій відеоігор в кіно – рейтинг
У 1993 році на великі екрани вийшов фільм Super Mario Bros, ця подія раз і назавжди відкрила відеоіграм шлях у кінотеатри. Відтоді світ побачив чимало екранізацій популярних відеоігор, про найкасовіші з них – у матеріалі.
Оскільки розміри індустрії відеоігор зростали протягом 80-х та 90-х, також зростали амбіції видавців та розробників. Більше не задовольняючись просто продажем ігор, багато хто шукав нових шляхів збуту своїх творів для більшої аудиторії. Вони починали з іграшок, а потім переходили до телевізійних шоу. Всупереч успіху в цих сферах, цього все ще було недостатньо. Коли Super Mario Bros дебютував в американських кінотеатрах в 1993 році, це відкрило шлях до кінотеатрів і іншим відеоіграм. Про найкасовіші екранізації відеоігор в історії кінематографу розповість Games24.
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5. Prince Of Persia: The Sands Of Time (2010) – $ 336 млн
Колаж Games24
У фільмуванні кінокартини Принц Персії: Піски часу взяли участь достатньо відомі актори, серед яких Джейк Джилленхол та Бен Кінгслі, як результат, це допомогло викликати інтерес навколо проєкту та отримати касові збори у розмірі $ 336 млн.
Попри непогані фінансові результати, фільм не справив враження на критиків. На авторитетному порталі Rotten Tomatoes екранізація гри з культової серії Ubisoft отримала всього 37% рейтингу схвалення критиків. Глядачі були більш поблажливими, даючи йому середній бал у 58%.
4. The Angry Birds Movie (2016) – $ 352 млн
Колаж Games24
Деякі звіти свідчать про те, що Sony Entertainment витратила близько 100 мільйонів доларів на рекламу мультфільму, і це, ймовірно, зіграло велику роль в його фінансовому успіху. "Злі пташки" принесли 352 мільйони доларів касових зборів, що робить його найуспішнішим фінським фільмом усіх часів зі значним відривом. Критики та глядачі були солідарні в думці, що ця екранізація вийшла таким собі середнячком, поставивши їй 43% та 46% відповідно.
3. Rampage (2018) – $ 428 млн
Колаж Games24
2. Detective Pikachu (2019) – $ 433 млн
Колаж Games24
1. Warcraft (2016) – $ 439 млн
Колаж Games24
Мабуть, не дивно, що одна з найбільших франшиз в історії відеоігор причетна і до найкасовішого фільму-екранізації. Warcraft отримав нищівну оцінку від критиків (28%), але шанувальникам відеоігрової серії фільм все ж сподобався, про що свідчить оцінка у 76%.
Хороші касові збори підтвердили високий рейтинг схвалення серед глядачів. Основою фінансового успіху фільму стала феноменальна сума у 225 мільйонів доларів, зароблених у Китаї. З такими цифрами легко зрозуміти, чому Activision Blizzard так сильно цінують китайський ринок.
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