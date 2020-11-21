У 1993 році на великі екрани вийшов фільм Super Mario Bros, ця подія раз і назавжди відкрила відеоіграм шлях у кінотеатри. Відтоді світ побачив чимало екранізацій популярних відеоігор, про найкасовіші з них – у матеріалі.

Оскільки розміри індустрії відеоігор зростали протягом 80-х та 90-х, також зростали амбіції видавців та розробників. Більше не задовольняючись просто продажем ігор, багато хто шукав нових шляхів збуту своїх творів для більшої аудиторії. Вони починали з іграшок, а потім переходили до телевізійних шоу. Всупереч успіху в цих сферах, цього все ще було недостатньо. Коли Super Mario Bros дебютував в американських кінотеатрах в 1993 році, це відкрило шлях до кінотеатрів і іншим відеоіграм. Про найкасовіші екранізації відеоігор в історії кінематографу розповість Games24.

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5. Prince Of Persia: The Sands Of Time (2010) – $ 336 млн

Колаж Games24

У фільмуванні кінокартини Принц Персії: Піски часу взяли участь достатньо відомі актори, серед яких Джейк Джилленхол та Бен Кінгслі, як результат, це допомогло викликати інтерес навколо проєкту та отримати касові збори у розмірі $ 336 млн.

Попри непогані фінансові результати, фільм не справив враження на критиків. На авторитетному порталі Rotten Tomatoes екранізація гри з культової серії Ubisoft отримала всього 37% рейтингу схвалення критиків. Глядачі були більш поблажливими, даючи йому середній бал у 58%.

Надалі також будуть представлені оцінки з сайту Rotten Tomatoes.

4. The Angry Birds Movie (2016) – $ 352 млн

Колаж Games24

На папері фільм про таку простеньку відеогру, як Angry Birds, ніколи не мав би спрацювати. Адже у ній немає реального сюжету та сама ігрова механіка, хоча і є приємною та цікавою на початку, але досить швидко набридає. Проте Columbia Pictures вдалось витягти з гри максимум.

Деякі звіти свідчать про те, що Sony Entertainment витратила близько 100 мільйонів доларів на рекламу мультфільму, і це, ймовірно, зіграло велику роль в його фінансовому успіху. "Злі пташки" принесли 352 мільйони доларів касових зборів, що робить його найуспішнішим фінським фільмом усіх часів зі значним відривом. Критики та глядачі були солідарні в думці, що ця екранізація вийшла таким собі середнячком, поставивши їй 43% та 46% відповідно.

Сиквел The Angry Birds Movie 2 отримав значно гірші касові збори – лише $ 154 млн.

3. Rampage (2018) – $ 428 млн

Колаж Games24

На відміну від попередніх представників рейтингу, багато геймерів, мабуть, ніколи не чули про серію ігор Rampage від Midway. З цієї причини багато хто вважав цю гру досить дивним вибором для адаптації фільму. Проте все закінчилось на позитивній ноті. Фільм, можливо, не надто вразив критиків ( 51%), але зібрав у кінозалах багато глядачів, яким фільм в цілому навіть сподобався, про що свідчить оцінка у 71%.

Warner Brothers вклали значну суму грошей у виробництво та маркетинг фільму, і це виявилося ризиком, на який варто було піти. Rampage з Двейном Джонсоном в головній ролі надзвичайно добре збирав глядачів в Китаї, заробивши 156 млн доларів і став другим найкращим фільмом студії в цьому регіоні. Збори в усьому світі склали $ 428 млн.

2. Detective Pikachu (2019) – $ 433 млн

Колаж Games24

Детектив Пікачу став першим кінофільмом про покемонів та був знятий за мотивами однойменної гри на 3DS. Раян Рейнольдс озвучив головного персонажа і впорався з цим блискуче. Warner Brothers були настільки впевнені у майбутніх касових зборах, що дали зелене світло на фільмування сиквелу ще за кілька місяців до дебютного показу першої частини.

Вони мали рацію. Фільм був непогано прийнятий критиками – 68%, та ще краще глядачами – 79%. Це дозволило йому показати найкращий старт серед екранізацій відеоігор, хоча цей рекорд і протримався лише один рік, до виходу фільму Sonic the hedgehog. Проте хоча й Сонік обігнав Пікачу в короткостроковій перспективі, їжакові не вистачило сил на дальній дистанції. Потужні результати на китайському ринку принесли детективу Пікачу друге місце у нашому рейтингу.

1. Warcraft (2016) – $ 439 млн

Колаж Games24

Мабуть, не дивно, що одна з найбільших франшиз в історії відеоігор причетна і до найкасовішого фільму-екранізації. Warcraft отримав нищівну оцінку від критиків (28%), але шанувальникам відеоігрової серії фільм все ж сподобався, про що свідчить оцінка у 76%.

Хороші касові збори підтвердили високий рейтинг схвалення серед глядачів. Основою фінансового успіху фільму стала феноменальна сума у 225 мільйонів доларів, зароблених у Китаї. З такими цифрами легко зрозуміти, чому Activision Blizzard так сильно цінують китайський ринок.