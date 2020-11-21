В 1993 году на большие экраны вышел фильм Super Mario Bros, это событие раз и навсегда открыло видеоиграм путь в кинотеатры. С тех пор мир увидел немало экранизаций популярных видеоигр, о самых кассовых из них – в материале.

Поскольку размеры индустрии видеоигр росли в течение 80-х и 90-х, также росли амбиции издателей и разработчиков. Больше не довольствуясь просто продажей игр, многие искали новых путей сбыта своих произведений для большей аудитории. Они начинали с игрушек, а затем переходили к телевизионным шоу. Вопреки успехам в этих сферах, этого все еще было недостаточно. Когда Super Mario Bros дебютировал в американских кинотеатрах в 1993 году, это открыло путь в кинотеатры и другим видеоиграм. О самых кассовых экранизациях видеоигр в истории кинематографа расскажет Games24.

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5. Prince Of Persia: The Sands Of Time (2010) – $ 336 млн

Коллаж Games24

В съемках кинокартины Принц Персии: Пески времени приняли участие достаточно известные актеры, среди которых Джейк Джилленхол и Бен Кингсли, как результат, это помогло вызвать интерес вокруг проекта и получить кассовые сборы в размере $ 336 млн.

Несмотря на неплохие финансовые результаты, фильм не произвел впечатления на критиков. На авторитетном портале Rotten Tomatoes экранизация игры из культовой серии Ubisoft получила всего 37% рейтинга одобрения критиков. Зрители были более снисходительными, дав ему средний балл в 58%.

В дальнейшем также будут представлены оценки согласно данным сайта Rotten Tomatoes

4. The Angry Birds Movie (2016) – $ 352 млн

Коллаж Games24

На бумаге фильм о такой простенькой видеоигре, как Angry Birds, никогда не должен был бы сработать. Ведь в ней нет реального сюжета и сама игровая механика, хотя и является приятной и интересной в начале, довольно быстро надоедает. Однако Columbia Pictures удалось извлечь из игры максимум.

Некоторые отчеты свидетельствуют о том, что Sony Entertainment потратила около 100 млн долларов на рекламу мультфильма, и это, вероятно, сыграло большую роль в его финансовом успехе. "Злые птички" принесли 352 миллиона долларов кассовых сборов, что сделали их самым успешным финским фильмом всех времен со значительным отрывом. Критики и зрители были солидарны во мнении, что эта экранизация вышла неким середнячком, поставив ей 43% и 46% соответственно.

Сиквел The Angry Birds Movie 2 получил кассовые сборы значительно ниже – всего $ 154 млн.

3. Rampage (2018) – $ 428 млн

Коллаж Games24

В отличие от предыдущих представителей рейтинга, многие геймеры, вероятно, никогда не слышали о серии игр Rampage от Midway. По этой причине многие считали эту игру довольно странным выбором для адаптации фильма. Однако все закончилось на позитивной ноте. Фильм, возможно, не слишком впечатлил критиков (51%), но собрал в кинозалах много зрителей, которым фильм в целом даже понравился, о чем свидетельствует оценка в 71%.

Warner Brothers вложили значительную сумму денег в производство и маркетинг фильма, и это оказалось риском, на который стоило пойти. Rampage с Дуэйном Джонсоном в главной роли очень хорошо собирал зрителей в Китае, заработав 156 млн долларов и стал вторым лучшим фильмом студии в этом регионе. Сборы во всем мире составили $ 428 млн.

2. Detective Pikachu (2019) – $ 433 млн

Коллаж Games24

Детектив Пикачу стал первым кинофильмом о покемонах и был снят по мотивам одноименной игры на 3DS. Райан Рейнольдс озвучил главного персонажа и справился с этим блестяще. Warner Brothers были настолько уверены в будущих кассовых сборах, что даже дали зеленый свет на съемки сиквела еще за несколько месяцев до дебютного показа первой части.

Они были правы. Фильм был хорошо принят критиками – 68%, а еще лучше зрителями – 79%. Это позволило ему показать лучший старт среди экранизаций видеоигр, хотя этот рекорд и продержался всего один год, до выхода фильма Sonic the hedgehog. Однако хотя Соник и обогнал Пикачу в краткосрочной перспективе, ежу не хватило сил на дальней дистанции. Мощные результаты на китайском рынке принесли детективу Пикачу второе место в нашем рейтинге.

1. Warcraft (2016) – $ 439 млн

Коллаж Games24

Наверное, неудивительно, что одна из крупнейших франшиз в истории видеоигр причастна и к самому кассовому фильму-экранизации. Warcraft получил сокрушительную оценку от критиков (28%), но поклонникам видеоигровой серии фильм все же понравился, о чем свидетельствует оценка в 76%.

Хорошие кассовые сборы подтвердили высокий рейтинг одобрения среди зрителей. Основой финансового успеха фильма стала феноменальная сумма в 225 миллионов долларов, заработанных в Китае. С такими цифрами легко понять, почему Activision Blizzard так сильно ценят китайский рынок.