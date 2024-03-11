Як кіберспорт розширює свої горизонти, розповідає 24 Канал за підтримки партнера PIN-UP Ukraine. Про 5 найбільш неочікуваних кіберспортивних дисциплін, виникнення яких здивувало навіть розробників, – далі в матеріалі.

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The Sims

Здається, що франшиза The Sims існує вічно і нічим не здивує, але декілька років тому EA раптом спробували перетворити її на змагальну гру, створивши чудернацьке реаліті-шоу.

Під час цього турніру The Sims Spark'd 12 учасників змагалися між собою перед суддівською колегією.

Трейлер шоу – дивитися відео

Геймери були поділені на команди з трьох членів, у якій перший гравець мав створити Сімів, наступний – побудувати їм будинок і світ, а останній – придумати персонажам історію та представити все це публіці.

На основі перформансу журі вирішувало, яка команда виконала всі три завдання найкраще, а переможці отримали чек у 100 000 доларів.

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Farming Simulator

Популярна серія симуляторів також налічує чимало проєктів, але при згадці цієї гри кіберспорт – це, мабуть, останнє, що спадає на думку.

Однак від 2019 року з Farming Simulator не лише проводять турніри, але й створили окрему кіберспортивну лігу.

Найкращі моменти FSL Season 4 – дивитися відео

Правила матчів різняться, але основа досить проста: є дві команди по троє гравці в кожній, які отримують поле та базовий капітал. Далі вони займаються фермерством. Хто заробить більше коштів, чи збере більше врожаю за відведений час – перемагає.

Euro Truck Simulator 2

Чи очікували ви побачити серед кіберспортивних дисциплін симулятор далекобійника? Хоча в цій категорії немає офіційних турнірів від розробників (принаймні, поки що), фанати проєкту все одно знаходять способи помірятися навичками.

Варіантів змагань існує чимало. Серед найочевиднішого – звичайні перегони на тягачах. Тут все просто: геймери заздалегідь узгоджують маршрут, розташовуються на стартових точках та тиснуть газ у підлогу.

Турнірна таблиця перегонів Единбург – Лондон в ETS 2 / Фото Jimmy_Broadbent

Інші турніри зав'язані на маневруванні. До прикладу, гравці змагаються в якості та швидкості паркування у важких місцях.

З грою можна вигадати безліч змагань, якщо дати волю фантазії. А вже через сторонні ресурси шанувальники проєкту домовляються про онлайн-турніри та навіть формують власний призовий фонд.

Geoguessr

Популярна браузерна гра також є солідною кіберспортивною категорією. Її суть полягає в орієнтації у Google-картах за допомогою режиму фото з вулиць.

Гравця "закидають" в якусь точку світу і йому необхідно якомога точніше вказати своє місце розташування на мапі, часто за відведений час. Чим ближчою буде відповідь до справжньої геолокації, тим більше балів отримає учасник у кінцевий залік.

Найкращі моменти Чемпіонату світу з Geoguessr 2023 – дивитися відео

У грі постійно з'являються нові режими, кожен з яких фактично є підкатегорією кіберспортивної дисципліни.

Турніри організовуються як самими розробниками, так і величезною армією фанатів гри. Найчастіше про них оголошують на порталі Reddit та навіть транслюють наживо на офіційному каналі проєкту на платформі Twitch.

Shrek Super Slam

Мабуть, найдивнішою грою, яка стала спортом, є файтинг Shrek Super Slam по всесвіту відомого мультфільму DreamWorks, що вийшов ще у 2005 році.

Розробники аж ніяк не очікували, що він стане кіберспортивною дисципліною, однак геймери сприйняли цю гру надто серйозно, адже локальні змагання серед шанувальників проєкту проводяться й дотепер.

Як Shrek Super Slam став кіберспортом – дивитися відео

Рушійною силою цієї дисципліни, як ви вже зрозуміли, є саме геймери, які нещодавно до того ж випустили оновлену HD-версію гри, щоб мати змогу гамселити один одного на власних турнірах у покращеній графіці.