Как киберспорт расширяет свои горизонты, рассказывает 24 Канал при поддержке партнера PIN-UP Ukraine. О 5 самых неожиданных киберспортивных дисциплин, возникновение которых удивило даже разработчиков, – далее в материале.

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The Sims

Кажется, что франшиза The Sims существует вечно и ничем не удивит, но несколько лет назад EA вдруг попытались превратить ее в соревновательную игру, создав странное реалити-шоу.

Во время этого турнира The Sims Spark'd 12 участников соревновались между собой перед судейской коллегией.

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Геймеры были разделены на команды из трех членов, в которой первый игрок должен был создать Симов, следующий – построить им дом и мир, а последний – придумать персонажам историю и представить все это публике.

На основе перформанса жюри решало, какая команда выполнила все три задачи лучше, а победители получили чек в 100 000 долларов.

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Farming Simulator

Популярная серия симуляторов также насчитывает немало проектов, но при упоминании этой игры киберспорт – это, пожалуй, последнее, что приходит на ум.

Однако с 2019 года по Farming Simulator не только проводят турниры, но и создали отдельную киберспортивную лигу.

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Правила матчей различаются, но основа достаточно проста: есть две команды по три игрока в каждой, которые получают поле и базовый капитал. Далее они занимаются фермерством. Кто заработает больше денег, или соберет больше урожая за отведенное время – побеждает.

Euro Truck Simulator 2

Ожидали ли вы увидеть среди киберспортивных дисциплин симулятор дальнобойщика? Хотя в этой категории нет официальных турниров от разработчиков (по крайней мере, пока что), фанаты проекта все равно находят способы помериться навыками.

Вариантов соревнований существует немало. Среди самого очевидного – обычные гонки на тягачах. Здесь все просто: геймеры заранее согласовывают маршрут, располагаются на стартовых точках и жмут газ в пол.

Турнирная таблица гонок Эдинбург – Лондон в ETS 2 / Фото Jimmy_Broadbent

Другие турниры завязаны на маневрировании. К примеру, игроки соревнуются в качестве и скорости парковки в трудных местах.

С игрой можно придумать множество соревнований, если дать волю фантазии. А уже через сторонние ресурсы поклонники проекта договариваются об онлайн-турнирах и даже формируют собственный призовой фонд.

Geoguessr

Популярная браузерная игра также является солидной киберспортивной категорией. Ее суть заключается в ориентации в Google-картах с помощью режима фото с улиц.

Игрока "забрасывают" в какую-то точку мира и ему необходимо как можно точнее указать свое местоположение на карте, часто за отведенное время. Чем ближе будет ответ к настоящей геолокации, тем больше баллов получит участник в конечный зачет.

Лучшие моменты Чемпионата мира по Geoguessr 2023 – смотреть видео

В игре постоянно появляются новые режимы, каждый из которых фактически является подкатегорией киберспортивной дисциплины.

Турниры организовываются как самими разработчиками, так и огромной армией фанатов игры. Чаще всего о них объявляют на портале Reddit и даже транслируют вживую на официальном канале проекта на платформе Twitch.

Shrek Super Slam

Пожалуй, самой странной игрой, которая стала спортом, является файтинг Shrek Super Slam по вселенной известного мультфильма DreamWorks, вышедший еще в 2005 году.

Разработчики отнюдь не ожидали, что он станет киберспортивной дисциплиной, однако геймеры восприняли эту игру слишком серьезно, ведь локальные соревнования среди поклонников проекта проводятся до сих пор.

Как Shrek Super Slam стал киберспортом – смотреть видео

Движущей силой этой дисциплины, как вы уже поняли, являются именно геймеры, которые недавно к тому же выпустили обновленную HD-версию игры, чтобы иметь возможность бить друг друга на собственных турнирах в улучшенной графике.