Молодий геймер із нікнеймом Foopa взяв клатч у ситуації 1 на 4 у грі Valorant. Відео вже стало вірусним, а хлопчик справжньою зіркою у спільноті гравців у цю відеогру.

У мережі набуває популярності запис, на якому 5-річний хлопчик взяв складний клатч у відеогрі Valorant. Відео з цим моментом опублікували у твіттері адміністратори ресурсу Valorant News, а всього за день його переглянуло майже 400 тисяч користувачів.

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Одразу зазначимо, що спершу це відео з'явилося на платформі Reddit, а опублікував його користувач із нікнеймом SupaSnipaX. Виявилося, що це батько молодого геймера, який вирішив поділитися успіхами свого сина. У коментарях він написав наступне:

Foopa – мій син, і він грає з того часу, як навчився тримати у руках контролер. Він обожнює всі відеоігри, але зараз він полюбив грати у Valorant. Чесно скажу, я треную цього маленького хлопця, і він просто прекрасний слухач із неймовірно високим розумінням гри.

Батько відзначив, що його сина два роки тому заблокували на платформі Mixer (через вік). Проте, зараз він вже може стрімити на Twitch, бо його батько знаходиться у кімнаті з ним. Користувачам платформи Reddit також сподобався цей запис: майже 13 тисяч лайків та 500 коментарів за один день. Також цікаво, що хлопчик прочитав більшість цих коментарів й дуже вдячний всім за приємні слова.

5-річний геймер грав за персонажа із прізвиськом Рейна, який може поповнювати запас свого здоров'я, коли вбиває ворожого героя. Хлопчик вирішив відігрувати цей раунд пасивно, проте, в один момент був змушений розміняти свого партнера. Далі геймер вирішив зміститися до своєї команди, щоправда, майже за 5 секунд всіх інших ліквідували й він залишився сам проти 4.

Foopa одразу ж перейшов на режим безшумної ходи та почав діяти хитро. Він не став стріляти у першого опонента й просто пропустив його, а далі почав вже діяти. Спершу він швидко вбив двох ворожих гравців й одразу відновив запас здоров'я свого персонажа. Інших двох він вже перестріляв у відкритому бою. Цікаво, що Foopa не лише взяв складний клатч у ситуації 1 на 4, а й ліквідував всю ворожу команду самотужки (зробив ейс).

Після вбивства останнього ворога, хлопець вже не зміг стримати емоцій й на радощах побіг до батька, розповідати про своє маленьке досягнення.

Складний клатч 5-річного хлопчика у відеогрі Valorant – відео

This 5 year old is already better at #VALORANT than most of us



(Credit: u/SupaSnipaX) pic.twitter.com/MkmerzhW3A — Valorant News (@ValorantUpdates) February 17, 2021