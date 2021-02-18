Молодой геймер с никнеймом Foopa взял клатч в ситуации 1 на 4 в игре Valorant. Видео уже стало вирусным, а мальчик настоящей звездой в сообществе игроков в эту видеоигру.

В сети набирает популярность запись, на которой 5-летний мальчик взял сложный клатч в видеоигре Valorant. Видео с этим моментом опубликовали в твиттере администраторы ресурса Valorant News, а всего за день его посмотрели почти 400 тысяч пользователей.

Интересно Почему разработчики Sea of Thieves организовали квест для 6-летнего фаната: особенная история

Сразу отметим, что сначала это видео появилось на платформе Reddit, а опубликовал его пользователь с никнеймом SupaSnipaX. Оказалось, что это отец молодого геймера, который решил поделиться успехами своего сына. В комментариях он написал следующее:

Foopa – мой сын, и он играет с тех пор, как научился держать в руках контроллер. Он обожает все видеоигры, но сейчас он полюбил играть в Valorant. Честно скажу, я тренирую этого маленького парня, и он просто прекрасный слушатель с невероятно высоким пониманием игры.

Отец отметил, что его сына два года назад заблокировали на платформе Mixer (из-за возраста). Однако, сейчас он уже может стримить на Twitch, потому что его отец находится в комнате с ним. Пользователям платформы Reddit также понравилась эта запись: почти 13 тысяч лайков и 500 комментариев за один день. Также интересно, что мальчик прочитал большинство этих комментариев и очень благодарен всем за приятные слова.

5-летний геймер играл за персонажа по прозвищу Рейна, который может пополнять запас своего здоровья, когда убивает вражеского героя. Мальчик решил отыгрывать этот раунд пассивно, однако, в один момент был вынужден разменять своего партнера. Далее геймер решил сместиться к своей команде, правда, почти за 5 секунд всех остальных ликвидировали и он остался сам против 4.

Foopa сразу же перешел на режим бесшумной ходьбы и начал действовать хитро. Он не стал стрелять в первого оппонента и просто пропустил его, а дальше начал действовать. Сначала он быстро убил двух вражеских игроков и сразу восстановил запас здоровья своего персонажа. Других двух он уже перестрелял в открытом бою. Интересно, что Foopa не только взял сложный клатч в ситуации 1 на 4, но и ликвидировал всю вражескую команду самостоятельно (сделал эйс).

После убийства последнего врага, парень уже не смог сдержать эмоций и на радостях побежал к отцу, рассказывать о своем маленьком достижении.

Сложный клатч 5-летнего мальчика в видеоигре Valorant – видео

This 5 year old is already better at #VALORANT than most of us



(Credit: u/SupaSnipaX) pic.twitter.com/MkmerzhW3A — Valorant News (@ValorantUpdates) February 17, 2021