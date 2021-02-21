5 відеоігор з неперевершеним візуальним стилем: добірка

Джерело:24 канал
Існує безліч дивовижних, фотореалістичних відеоігор, але окрім них є маса прекрасних проєктів з унікальними художніми стилями, які візуально настільки гарні, що сміливо можуть вважатися витворами мистецтва. Добірка саме таких ігор – у матеріалі.
Красиво намальована анімація, світи, які виглядають так, ніби вони створені з нечіткого фетру та картону, оживлені комікси чи монохроматичні шедеври – у відеоіграх є безліч дивовижних художніх стилів, які можуть припасти вам до душі. Тож без зайвих вступів, до вашої уваги підбірка найбільш унікальних та візуально приголомшливих творів мистецтва в відеоіграх за останні кілька років.
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Обкладинка гри Cuphead / зображення nintendo
Трейлер гри Cuphead
Сuphead не тільки має стиль творів мистецтва та музики 1930-х років (саундтрек гри заслуговує окремої похвали), а й був анімований класичним способом того часу – кожен кадр анімації робився вручну, за допомогою олівців, паперу та ручок, тоді як фони були зроблені аквареллю. Витратьте трохи часу, щоб помилуватися бодай скріншотами цієї надзвичайно гарної гри, адже крихітні деталі зображені у кожній з її сцен просто приголомшливі.
Скріншот з гри Cuphead / зображення Steam
Скріншот з гри Cuphead / зображення Steam
Постер гри Untitled Goose Game / зображення Steam
Можна подумати, що гра про найпідступнішого птаха в історії відеоігор мала б мати художній стиль, більше схожий на щось на зразок Doom, але ні: пастельні кольори, милий маленький список справ чудовим почерком і приємний фортепіанний саундтрек. Це все виглядає надзвичайно чарівно і, в купі з прекрасним гумором гри, одразу підіймає настрій.
Трейлер гри Untitled Goose Game
Постер гри Little Nightmares II / зображення Steam
Фанатам режисера Тіма Бертона точно сподобається різноманіття моторошних істот, що населяють світ гри Little Nightmares II. Горор-платформер зачаровує і водночас лякає гравців своїм неперевершеним візуальним стилем та атмосферою, що стоїть за ним. Саме той випадок, коли доречно сказати – страшно красиво.
Трейлер гри Little Nightmares II
Постер гри Firewatch / зображення Steam
У Firewatch гравці беруть на себе роль доглядача Національного парку Шошона, на ім'я Генрі. Гра дарує дещо медитативний досвід, адже основа геймплею це дослідження чудово намальованого національного парку. Розробники створили справді рідкісний витвір мистецтва за допомогою приголомшливого візуального стилю, вдалої озвучки навколишнього середовища та чудово підібраної музики.
Трейлер гри Firewatch
Постер гри Ori and the Will of the Wisps / зображення Steam
Приголомшливі візуальні ефекти та блискуча музика – це лише маленька крапля чеснот цієї надзвичайно гри. Ori and the Will of the Wisps продовжує традиції першої частини та знову приголомшує надзвичайно красивим світом, де кожна локація – окремий витвір мистецтва. Проте за чудовою візуальною складовою, плавною анімацією та доброзичливим для дітей середовищем криється надзвичайно складна гра, яка може добряче рознервувати гравця, але й одразу заспокоїти своєю красою.
Трейлер гри Ori and the Will of the Wisps