Нещодавно репер схвилював багатьох геймерів, опублікувавши логотип Grand Theft Auto: Vice City на своїх сторінках у соціальних мережах. Частина шанувальників вирішили, що це натяк на участь у GTA 6.

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Репер 50 Cent і GTA

У своїх публікаціях 50 Cent дражнив невідомим проєктом Vice City, сказавши, що він буде більшим, ніж Power – кримінальна драма 2014 року, яку він продюсував, і що він "усе пояснить пізніше".

Попри те, що він не згадав про франшизу GTA загалом, багато шанувальників одразу припустили, що 50 Cent зіграє роль у GTA 6, дія якої, як кажуть, відбувається у Vice City. Пізніше репер видалив дописи та не коментував жодних чуток.

Шанувальники GTA нарешті отримали відповідь через звіт Deadline, що 50 Cent насправді не збирався з'являтися в GTA 6. Очевидно, Vice City – це робоча назва нової оригінальної серії Paramount+, яку репер розробляє разом із режисером "Джона Віка" Чадом Стахельскі.

Дія серіалу розгортатиметься в Маямі-Сіті в середині 80-х років і розповідатиме про трьох друзів, які були безчесно звільнені з армії, коли вони створюють групу грабіжників, щоб звести кінці з кінцями.