Недавно рэпер взволновал многих геймеров, опубликовав логотип Grand Theft Auto: Vice City на своих страницах в социальных сетях. Часть поклонников решили, что это намек на участие в GTA 6.

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Рэпер 50 Cent и GTA

В своих публикациях 50 Cent дразнил неизвестным проектом Vice City, сказав, что он будет больше, чем Power – криминальная драма 2014 года, которую он продюсировал, и что он "все объяснит позже".

Несмотря на то, что он не упомянул о франшизе GTA в целом, многие поклонники сразу предположили, что 50 Cent сыграет роль в GTA 6, действие которой, как говорится, происходит в Vice City. Позже рэпер удалил сообщения и не комментировал никаких слухов.

From the director of John Wick Chad Stahelski & ya Boy 50 VICE CITY GLGBOOMI don’t miss #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/FMWFhp464B — 50cent (@50cent) March 9, 2023

Поклонники GTA наконец-то получили ответ через отчет Deadline, что 50 Cent на самом деле не собирался появляться в GTA 6. Очевидно, Vice City – это рабочее название новой оригинальной серии Paramount+, которую рэпер разрабатывает вместе с режиссером "Джона Вика" Чадом Стахельски.

Действие сериала будет разворачиваться в Майами-Сити в середине 80-х годов и рассказывать о трех друзьях, бесчестно уволеных из армии, когда они создают группу грабителей, чтобы свести концы с концами.