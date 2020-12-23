Аналітик Бен "Noxville" Стінуізен поділився статистикою з професійної сцени Dota 2. Він опублікував цікаві статистичні показники гравців та команд.

50 тисяч – саме стільки матчів провели професійні команди у грі Dota 2 за весь час. Ювілейний поєдинок відбувся 22 грудня між командами iG Vitality та Team Aster. Найцікавішу статистику за весь цей час у своєму твіттері опублікував аналітик Бен "Noxville" Стінуізен.

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Командна статистика

13414 кіберспортсменів грали за 3269 команд

лише 864 гравці та 179 команд провели понад сто матчів

лише 17 гравців провели понад тисячу матчів (в Evil Geniuses і Alliance було по три таких гравці)

середня кількість вбивств – 24

середня кількість асистів – 50

середня тривалість матчу – 36 хвилин 26 секунд

найшвидший матч – 6 хвилин 37 секунд (EHOME з Moscow Five)

найдовший матч – 3 години 20 хвилин 34 секунди (ScaryFaceZ зCloud9)

Індивідуальна статистика

114 матчів тривалістю у 60 хвилин та більше провів Джекі "EternaLEnVy" Мао

лише два гравці робили понад 30 вбивств на ланах, але все одно програвали: Ролен Андре "Skemberlu" Габріель Онга – 33 вбивства у матчі з Infamous на DreamLeague S10 та Саїд Самаіл "SumaiL" Хассан – 31 вбивство у матчі з OG на The International 2018

у середньому професійні гравці вбивають кожні 7 хвилин 45 секунд. Найкращий Амер "Miracle-" аль-Баркаві – 4 хвилини 2 секунди

у середньому професійні гравці помирають кожні 4 хвилини 34 секунди. Найкращий Марк "Raven" Фаусто – 12 хвилин 55 секунд

у середньому професійні гравці проводять у турнірних поєдинках 22 години. Найкращі Таль "Fly" Айзік і Адріан "Fata" Трінкс – понад 1300 годин

Також Бен Стінуізен відзначив наступне:

З моменту виходу Source 2 у професійних матчах було проведено 4 450 673 командних боїв, і лише одного разу хтось сам зміг вбити всіх 5 суперників.

Цим гравцем був Амер "Miracle-" аль-Баркаві у матчі з Forward Gaming у рамках турніру ESL One Birmingham 2019.

Дивіться хайлайт від "Miracle-" – відео