50 тисяч матчів у Dota 2: найцікавіша статистика за цей період
Аналітик Бен "Noxville" Стінуізен поділився статистикою з професійної сцени Dota 2. Він опублікував цікаві статистичні показники гравців та команд.
50 тисяч – саме стільки матчів провели професійні команди у грі Dota 2 за весь час. Ювілейний поєдинок відбувся 22 грудня між командами iG Vitality та Team Aster. Найцікавішу статистику за весь цей час у своєму твіттері опублікував аналітик Бен "Noxville" Стінуізен.
Цікаво Overwatch у реальності: нейромережі "оживили" віртуальних персонажів – фото
Командна статистика
- 13414 кіберспортсменів грали за 3269 команд
- лише 864 гравці та 179 команд провели понад сто матчів
- лише 17 гравців провели понад тисячу матчів (в Evil Geniuses і Alliance було по три таких гравці)
- середня кількість вбивств – 24
- середня кількість асистів – 50
- середня тривалість матчу – 36 хвилин 26 секунд
- найшвидший матч – 6 хвилин 37 секунд (EHOME з Moscow Five)
- найдовший матч – 3 години 20 хвилин 34 секунди (ScaryFaceZ зCloud9)
Індивідуальна статистика
- 114 матчів тривалістю у 60 хвилин та більше провів Джекі "EternaLEnVy" Мао
- лише два гравці робили понад 30 вбивств на ланах, але все одно програвали: Ролен Андре "Skemberlu" Габріель Онга – 33 вбивства у матчі з Infamous на DreamLeague S10 та Саїд Самаіл "SumaiL" Хассан – 31 вбивство у матчі з OG на The International 2018
- у середньому професійні гравці вбивають кожні 7 хвилин 45 секунд. Найкращий Амер "Miracle-" аль-Баркаві – 4 хвилини 2 секунди
- у середньому професійні гравці помирають кожні 4 хвилини 34 секунди. Найкращий Марк "Raven" Фаусто – 12 хвилин 55 секунд
- у середньому професійні гравці проводять у турнірних поєдинках 22 години. Найкращі Таль "Fly" Айзік і Адріан "Fata" Трінкс – понад 1300 годин
Також Бен Стінуізен відзначив наступне:
З моменту виходу Source 2 у професійних матчах було проведено 4 450 673 командних боїв, і лише одного разу хтось сам зміг вбити всіх 5 суперників.
Цим гравцем був Амер "Miracle-" аль-Баркаві у матчі з Forward Gaming у рамках турніру ESL One Birmingham 2019.
Дивіться хайлайт від "Miracle-" – відео
Dota 2Багатокористувацька відеогра, яка була випущена компанією Valve у 2011 році. У грі змагаються 2 команди по 5 гравців у кожній. Геймери контролюють лише одного героя зі спеціальним набором вмінь. Головним завданням є знищення ворожого табору (бази).
Поділитися новиною
-
Підтримка на Kickstarter: відомі суми, які користувачі пожертвували розробникам відеоігор23 грудня 2020 , 20:44
-
У крамницях PlayStation, Microsoft та Ubisoft розпочався новорічний розпродаж зі знижками до 85%19 грудня 2020 , 18:00
-
Чому реклама в кіберспорті – це круто: пояснюємо на прикладах18 грудня 2020 , 14:20