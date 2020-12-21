Шанувальник відеогри Overwatch за допомогою нейромереж перетворив персонажів з цієї гри у реальних людей. Користувачам у мережі дуже сподобалася його робота.

На платформі reddit набуває популярності пост користувача з нікнеймом _m0us316, він за допомогою нейромережі перетворив герої відомої відеогри Overwatch у реальних людей. Цей пост вже набрав майже 45 тисяч лайків.

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У користувача _m0us316 вийшло трансформувати майже всіх героїв відеогри Overwatch, винятками стали лише роботи та тварини. Для цієї роботи він використав програму Artbreeder, яка є найкращою в області генерації людських облич. Також ентузіаст відзначив, що після обробки у деяких персонажів зникли татуювання, шрами чи інші елементи.

Ана, Еш, Батист, Бріггіта, D.Va, Кулак Смерті, Гендзі, молодий Хандзо, Хандзо / reddit

Крисунчик, Лусіо, Маккрі, Мей, Ангел, Мойра, Фарра, молодий Жнець, Райнхардт / reddit

Молодий Райнхардт, Сигма, молодий Солдат-76, Сомбра, Симметра, Торбйорн, Трейсер, Фатальна Вдова, Зоря / reddit

Еш у грі / світлина з порталу ESTNN

Еш від користувача _m0us316 / reddit

Бріггіта у грі / світлина з порталу PlayGround

Бріггіта від користувача _m0us316 / reddit

Хандзо у грі / світлина з порталу Gaming Trend

Хандзо від користувача _m0us316 / reddit

Overwatch Багатокористувацька науково-фантастична відеогра у жанрі шутера від першого обличчя. Гра була розроблена компанією Blizzard Entertainment, а її реліз відбувся у 2016 році. У відеогрі змагаються дві команди по шість гравців у кожній. Геймери контролюють лише одного героя зі спеціальним набором вмінь. У Overwatch є декілька режимів гри з унікальними завданнями.

Користувачам у мережі дуже сподобалася ця робота, на reddit цей пост за 24 години зібрав 40 тисяч лайків. Шанувальники гри Overwatch хвалять _m0us316 за цю добірку та відзначають, що робота виконана на дуже високому рівні, персонажів стало важко відрізнити від реальних людей.