Поклонник видеоигры Overwatch с помощью нейросетей превратил персонажей из этой игры в реальных людей. Пользователям в сети очень понравилась его работа.

На платформе reddit набирает популярность пост пользователя с никнеймом _m0us316, он с помощью нейросети превратил героев известной видеоигры Overwatch в реальных людей. Этот пост уже набрал почти 45 тысяч лайков.

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У пользователя _m0us316 получилось трансформировать почти всех героев видеоигры Overwatch, исключениями стали лишь роботы и животные. Для этой работы он использовал программу Artbreeder, которая является лучшей в области генерации человеческих лиц. Также энтузиаст отметил, что после обработки в некоторых персонажей исчезли татуировки, шрамы или другие элементы.

Ана, Эш, Батист, Бриггита, D.Va, Кулак Смерти, Гэндзи, молодой Хандзо, Хандзо​ / reddit

Крысавчик, Лусио, Маккри, Мэй, Ангел, Мойра, Фарра, молодой Жнец, Райнхардт​ / reddit

Молодой Райнхардт, Сигма, молодой Солдат-76, Сомбра, Симметра, Торбьорн, Трейсер, Роковая Вдова, Заря / reddit

Эш в игре / фотография с портала ESTNN

Эш от пользователя _m0us316 / reddit

Бриггита в игре / фотография с портала PlayGround

Бриггита от пользователя _m0us316 / reddit

Хандзо в игре / фотография с портала Gaming Trend

Хандзо от пользователя _m0us316 / reddit

Overwatch Многопользовательская научно-фантастическая видеоигра в жанре шутера от первого лица. Игра была разработана компанией Blizzard Entertainment, а ее релиз состоялся в 2016 году. В видеоигре соревнуются две команды по шесть игроков в каждой. Геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. В Overwatch есть несколько режимов игры с уникальными задачами.

Пользователям в сети очень понравилась эта работа, на reddit этот пост за 24 часа собрал 40 тысяч лайков. Поклонники игры Overwatch хвалят _m0us316 за эту подборку и отмечают, что работа выполнена на очень высоком уровне, персонажей стало трудно отличить от реальных людей.