Аналитик Бен "Noxville" Стинуизен поделился статистикой c профессиональной сцены Dota 2. Он опубликовал интересные статистические показатели игроков и команд.

50 тысяч – именно столько матчей провели профессиональные команды в игре Dota 2 за все время. Юбилейный поединок состоялся 22 декабря между командами iG Vitality и Team Aster. Интересную статистику за все это время в своем твиттере опубликовал аналитик Бен "Noxville" Стинуизен.

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Командная статистика

13414 киберспортсменов играли за 3269 команд

только 864 игрока и 179 команд провели более ста матчей

только 17 игроков провели более тысячи матчей (в Evil Geniuses и Alliance было по три таких игрока)

среднее количество убийств – 24

среднее количество ассистов – 50

средняя продолжительность матча – 36 минут 26 секунд

самый быстрый матч – 6 минут 37 секунд (EHOME с Moscow Five)

самый длинный матч – 3 часа 20 минут 34 секунды (ScaryFaceZ зCloud9)

Индивидуальная статистика

114 матчей продолжительностью в 60 минут и более провел Джеки "EternaLEnVy" Мао

только два игрока делали более 30 убийств на ланах, но все равно проигрывали: Ролен Андре "Skemberlu" Габриэль Онга – 33 убийства в матче с Infamous на DreamLeague S10 и Саид Самаил "SumaiL" Хассан – 31 убийство в матче с OG на The International 2018

в среднем профессиональные игроки убивают каждые 7 минут 45 секунд. Лучший Амер "Miracle-" аль-Баркави – 4 минуты 2 секунды

в среднем профессиональные игроки умирают каждые 4 минуты 34 секунды. Лучший Марк "Raven" Фаусто – 12 минут 55 секунд

в среднем профессиональные игроки проводят в турнирных поединках 22 часа. Лучшие Таль "Fly" Айзик и Адриан "Fata" Тринкс – более 1300 часов

Также Бен Стинуизен отметил следующее:

С момента выхода Source 2 в профессиональных матчах было проведено 4 450 673 командных боев, и лишь однажды кто-то сам смог убить всех 5 соперников.

Этим игроком был Амер "Miracle-" аль-Баркави в матче с Forward Gaming в рамках турнира ESL One Birmingham 2019.

Смотрите хайлайт от "Miracle-" – видео