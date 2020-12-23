50 тысяч матчей в Dota 2: самая интересная статистика за этот период
Аналитик Бен "Noxville" Стинуизен поделился статистикой c профессиональной сцены Dota 2. Он опубликовал интересные статистические показатели игроков и команд.
50 тысяч – именно столько матчей провели профессиональные команды в игре Dota 2 за все время. Юбилейный поединок состоялся 22 декабря между командами iG Vitality и Team Aster. Интересную статистику за все это время в своем твиттере опубликовал аналитик Бен "Noxville" Стинуизен.
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Командная статистика
- 13414 киберспортсменов играли за 3269 команд
- только 864 игрока и 179 команд провели более ста матчей
- только 17 игроков провели более тысячи матчей (в Evil Geniuses и Alliance было по три таких игрока)
- среднее количество убийств – 24
- среднее количество ассистов – 50
- средняя продолжительность матча – 36 минут 26 секунд
- самый быстрый матч – 6 минут 37 секунд (EHOME с Moscow Five)
- самый длинный матч – 3 часа 20 минут 34 секунды (ScaryFaceZ зCloud9)
Индивидуальная статистика
- 114 матчей продолжительностью в 60 минут и более провел Джеки "EternaLEnVy" Мао
- только два игрока делали более 30 убийств на ланах, но все равно проигрывали: Ролен Андре "Skemberlu" Габриэль Онга – 33 убийства в матче с Infamous на DreamLeague S10 и Саид Самаил "SumaiL" Хассан – 31 убийство в матче с OG на The International 2018
- в среднем профессиональные игроки убивают каждые 7 минут 45 секунд. Лучший Амер "Miracle-" аль-Баркави – 4 минуты 2 секунды
- в среднем профессиональные игроки умирают каждые 4 минуты 34 секунды. Лучший Марк "Raven" Фаусто – 12 минут 55 секунд
- в среднем профессиональные игроки проводят в турнирных поединках 22 часа. Лучшие Таль "Fly" Айзик и Адриан "Fata" Тринкс – более 1300 часов
Также Бен Стинуизен отметил следующее:
С момента выхода Source 2 в профессиональных матчах было проведено 4 450 673 командных боев, и лишь однажды кто-то сам смог убить всех 5 соперников.
Этим игроком был Амер "Miracle-" аль-Баркави в матче с Forward Gaming в рамках турнира ESL One Birmingham 2019.
Смотрите хайлайт от "Miracle-" – видео
Dota 2Многопользовательская видеоигра, выпущенная компанией Valve в 2011 году. В игре соревнуются 2 команды по 5 игроков в каждой. Геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. Главной задачей является уничтожение вражеского лагеря (базы).
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