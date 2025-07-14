АА відеогра Lords of the Fallen все ще не "вийшла в нуль", повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Lords of the Fallen все ще не окупилася?

Випущена у 2023 році Lords of the Fallen отримала гарні відгуки від критиків та прийшлася до смаку геймерам, які придбали близько мільйона копій проєкту всього за 10 днів.

Гарний старт дав грі необхідний імпульс і здавалося, що вона стане комерційним успіхом.

Особливо, так можна було б припустити після новини, що соулзлайк перетнув позначку у 5,5 мільйона гравців. Одначе, цю інформацію поспішив прокоментувати генеральний директор студії CI Games Марек Тимінський, здивувавши ігрову спільноту.

І точка беззбитковості також дуже близька!,

– написав він.

And the breakeven is very close, too! https://t.co/s1hNZKcGLP — Marek Tyminski (@tyminski_marek) July 11, 2025

Це означає, що за 2 роки Lords of the Fallen так і не стала прибутковою.

Серед причин, якими це може бути зумовлено, відмічають великий бюджет проєкту. Зокрема, ще у 2023 році повідомлялося, що розробка гри включаючи маркетинг та витрати на фізичний реліз, вартувала близько 281 мільйона злотих (77 мільйонів доларів США).

Окрім того, далеко не усі з 5,5 мільйона гравців придбали проєкт (грали через Game Pass) або зробили це за повною ціною.

Разом з тим, Тимінський запевнив що до "виходу в нуль" залишилося "зовсім трохи", тож з часом Lords of the Fallen все ж принесе своїм творцям певний прибуток, а допомогти в цьому може те, що вона отримала покращення для PS5 Pro.