Зовсім нещодавно твітер сколихнула разюча звістка – хлопчик віком всього лише 5 років пройшов одну з найскладніший "соулз-лайк" ігор. Мережу одразу зацікавила історія хлопця, а його батько дав кілька інтерв'ю різним виданням і, схоже, наговорив зайвого.

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Любов татка до відеоігор передалася малому після багатьох годин спостерігання за дозвіллям Роббі.

Езра завжди любив спостерігати, як я граю в ігри. Він дивився, як я граю в Sekiro, Dark Souls 1 і 3, Demon’s Souls Remake та, власне, в Bloodborne. Він постійно запитував мене, чи може він спробувати, і якийсь час я не дозволяв цього. Але одного разу, я вирішив просто подивитися, як він впорається з початковою секцією Bloodborne. Він пройшов її напрочуд добре, тому я дозволив йому продовжувати грати, поки йому не стане занадто важко. Відтоді він ніколи не хотів перестати грати, – розповів Фокс старший в інтерв'ю порталу goombastomp.

Роббі до того ж активний користувач мережі твітер і саме там чоловік створив цілий "тред", присвячений тому як його син проходить гру від FromSoftware. Вперше поринувши у небезпечний світ Bloodborne 7 квітня, вже менше ніж за місяць та витративши на це сумарно 21 годину Езра повністю самотужки пройшов гру, чим його гордий татусь і похвалився на своїй сторінці в соціальній мережі.

Проте, не обійшлося без ложки дьогтю. Будь-який геймер знає, що Bloodborne без перебільшень хардкорна гра у якій немає вибору режиму складності й старший Фокс мав необережність висловити думку, що для відеоігор узагалі не потрібні легкі режими складності, адже з одним з найскладніших проєктів впорався навіть його малолітній син.

Заява викликала неоднозначні відгуки спільноти. Чоловікові почали закидати звинувачення у тому, чому взагалі малюк грає в проєкт для дорослих (рейтинг гри 17+), а також зазначати те, що не всі гравці здатні проходити складні ігри з ряду причин. До обговорення приєднався і Стівен Спон – головний операційний директор AbleGamers Charity.

AbleGamers Charity – благодійна організація, яка працює над поліпшенням доступності відеоігор для геймерів з інвалідністю.

Ви щойно використали свою дитину, щоб спробувати зачепити людей, які виступають за те, щоб додати в ігри більше доступності? Я розумію, що ви займаєтеся нарощенням хайпу, щоб отримати більше підписників. Але деяким людям дійсно потрібні легкі режими та налаштування складності. Поважайте це, – написав Спон у відповідь на пост Фокса старшого.

Хоча дискусія про правильність таких висловів продовжується не можна відкидати той факт, що Езра й справді вразив усіх, пройшовши настільки складну гру в такому юному віці.

Сімейство Фоксів поділилося майбутніми планами, серед яких проходження Sekiro та Demon's Souls, проте зараз тандем батька та сина взяв невеличку перерву на менш важку гру – Ratchet and Clank, яка припала до вподоби Езрі. За словами батька, моменти проведені разом з сином в Bloodborne, їхні обійми після здолання чергового боса та щира радість по завершенню гри назавжди залишаться приємним спогадом як для нього, так і для його сина.