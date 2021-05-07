Совсем недавно твитер всколыхнула поразительная весть – мальчик возрастом всего лишь 5 лет прошел одну из самый сложных "соулз-лайк" игр. Пользователей сети сразу заинтересовала история парня, а его отец дал несколько интервью различным изданиям и, похоже, наговорил лишнего.

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Любовь отца к видеоиграм передалась малышу после многих часов наблюдения за досугом Робби.

Эзра всегда любил наблюдать, как я играю в игры. Он смотрел, как я играю в Sekiro, Dark Souls 1 и 3, Demon's Souls Remake и, собственно, в Bloodborne. Он постоянно спрашивал меня, может ли он попробовать, и некоторое время я не позволял этого. Но однажды, я решил просто посмотреть, как он справится с начальной секцией Bloodborne. Он прошел ее на удивление хорошо, поэтому я позволил ему продолжать играть, пока ему не станет слишком трудно. С тех пор он никогда не хотел переставать играть, – рассказал Фокс старший в интервью порталу goombastomp.

Робби к тому же активный пользователь сети Твиттер и именно там человек создал целый "тред", посвященный тому как его сын проходит игру от FromSoftware. Впервые погрузившись в опасный мир Bloodborne 7 апреля, уже меньше чем через месяц и потратив на это суммарно 21 час Эзра полностью самостоятельно прошел игру, чем его гордый отец и похвастался на своей странице в социальной сети.

Однако, не обошлось без ложки дегтя. Любой геймер знает, что Bloodborne без преувеличений хардкорная игра в которой нет выбора режима сложности и старший Фокс имел неосторожность высказать мнение, что для видеоигр вообще не нужны легкие режимы сложности, ведь с одним из самых сложных проектов справился даже его малолетний сын.

Заявление вызвало неоднозначные отклики сообщества. Мужчине начали забрасывать обвинения в том, почему вообще малыш играет в проект для взрослых (рейтинг игры 17+), а также указывать то, что не все игроки способны проходить сложные игры по ряду причин. К обсуждению присоединился и Стивен Спон – главный операционный директор AbleGamers Charity.

AbleGamers Charity – благотворительная организация, которая работает над улучшением доступности видеоигр для геймеров с инвалидностью.

Вы только использовали своего ребенка, чтобы попытаться зацепить людей, которые выступают за то, чтобы добавить в игру больше доступности? Я понимаю, что вы занимаетесь наращиванием хайпа, чтобы получить больше подписчиков. Но некоторым людям действительно нужны легкие режимы и настройки сложности. Уважайте это, – написал Спон в ответ на пост Фокса старшего.

Хотя дискуссия о правильности таких высказываний продолжается нельзя отвергать тот факт, что Эзра действительно поразил всех, пройдя такую сложную игру в столь юном возрасте.

Семейство Фоксов поделилось будущими планами, среди которых прохождение Sekiro и Demon's Souls, однако сейчас тандем отца и сына взял небольшой перерыв на менее тяжелую игру – Ratchet and Clank, которая пришлась по душе Эзре. По словам отца, моменты проведенные вместе с сыном в Bloodborne, их объятия после победы над очередным боссом и искренняя радость по завершению игры навсегда останутся приятным воспоминанием как для него, так и для его сына.