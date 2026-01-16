Ace Combat 7 встановила рекорд із продажами у сім мільйонів копій

Авіаційний симулятор Ace Combat 7: Skies Unknown готується відсвяткувати своє семиріччя з вагомим здобутком. Видавець Bandai Namco офіційно підтвердив, що тираж гри на всіх доступних платформах перевищив сім мільйонів одиниць.

Цей успіх значно підсилив загальні показники всієї франшизи, які на сьогодні складають двадцять один мільйон проданих копій за весь час існування серії, розповідає 24 Канал з посиланням на Bandai Namco.

Яку історію успіху продемонструвала гра та що чекає на фанатів?

Реліз Ace Combat 7: Skies Unknown відбувся 18 січня 2019 року, коли гра спочатку з'явилася на консолях PlayStation 4 та Xbox One. Лише за два тижні проєкт став доступним для користувачів PC у Steam, а згодом, через п'ять із половиною років, розробники адаптували його для Nintendo Switch.

Динаміка продажів була стабільно високою: через два роки після виходу було реалізовано 2,5 мільйона примірників, восени 2023 року цей показник зріс до п'яти мільйонів, а вже у січні 2025 року сягнув позначки у шість мільйонів.

Продюсер серії Кадзутоки Коно висловив щиру вдячність численній спільноті гравців, які залишаються з проектом протягом такого тривалого часу. Він зазначив, що команда з нетерпінням чекає на зустріч із пілотами у наступному небі.

Під цією фразою мається на увазі повноцінна нова частина – Ace Combat 8: Wings of Theve. Її анонс відбувся у грудні 2025 року під час церемонії The Game Awards.

Майбутня восьма частина серії вийде у 2026 році та буде доступна на PC, а також на консолях поточного покоління PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Розробники обіцяють звичний для фанатів аркадний геймплей, насичені повітряні сутички та сюжетну кампанію, сповнену різноманітних викликів. Також підтверджено наявність текстового перекладу.