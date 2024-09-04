Nitro Blaze 7 оснащений 7-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів і вражаючою частотою оновлення 144 Гц, що робить його одним з найкрутіших екранів серед портативок.

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Дисплей має пікову яскравість 500 кд/м² та повне охоплення колірного простору sRGB, що забезпечує яскраві та точні кольори. Крім того, пристрій підтримує технологію AMD FreeSync Premium для більш плавного ігрового процесу.



Консоль отримала яскравий 144 Гц дисплей / Фото Acer

Серцем Nitro Blaze 7 є процесор AMD Ryzen 7 8840HS – восьмиядерний 16-потоковий процесор, який працює на частоті до 5,1 ГГц. Цей процесор працює в парі з інтегрованою графікою AMD Radeon 780M, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x і твердотільним накопичувачем M.2 NVMe з можливістю зберігання до 2 ТБ. Ці характеристики позиціонують Nitro Blaze 7 як потужного конкурента на ринку портативних ігрових консолей.



Вигляд Nitro Blaze ззаду 7 / Фото Acer

Пристрій живиться від акумулятора ємністю 50 Вт-год, а користувачі можуть заряджати його через один з двох інтерфейсів USB Type-C, розташованих як у верхній, так і в нижній частині консолі для додаткової зручності.

Примітно, що Nitro Blaze 7 не має тачпада і задніх кнопок, що відрізняє її від інших пристроїв у своєму класі.

Для відтворення звуку Nitro Blaze 7 оснащена парою динаміків потужністю 1 Вт, а також 3,5-мм роз'ємом для навушників для приватного прослуховування. Зв'язок добре підтримується за допомогою Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3.

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Acer ще не оголосила роздрібну ціну та дату випуску Nitro Blaze 7, але очікується, що пристрій викличе значний інтерес серед геймерів, які шукають потужне та портативне ігрове рішення.