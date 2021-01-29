Кратос вже поставив лайк: Адам Севідж із "Руйнівників міфів" відтворив відому сокиру – відео

Адам Севідж вирішив змайструвати легендарну сокиру Кратоса із назвою Левіафан. Весь процес створення він показав на відео, яке вже переглянуло майже 200 тисяч глядачів.

Джерело: ютуб-канал Adam Savage's Tested

Адам Севідж став дуже популярним завдяки участі у культовому шоу "Руйнівники міфів". У 2017 році він покинув цю відому програму й вирішив продовжити займатися улюбленою справою на ютубі. Зараз на його канал підписано понад 5 мільйонів користувачів.

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Адам Севідж продовжує створювати цікаві та незвичайні предмети, а також ставить різноманітні експерименти. Цього разу племінник попросив у Адама власноруч зроблений подарунок на Різдво. Севідж вирішив порадувати його, тому й змайстрував точну копію сокири із назвою Левіафан. Власником цієї зброї є легендарний Кратос із серії God of War. Адам зізнався, що він не фанат цього всесвіту, але сокира йому дуже сподобалася.

Варто відзначити, що Севідж провів просто неймовірну роботу, а результат його праці сподобається всім фанатам God of War. Адам майже у точності відтворив цю легендарну сокиру всього за один день. Лезо він зробив із двох листів особливого пінопласту (це ж подарунок для дитини), а руків'я змайстрував із соснового дерева. Весь процес створення Адам показав на відео, тому всі шанувальники God of War можуть й самі спробувати змайструвати цю сокиру.

Цікаво, що це відео у своєму твіттері відмітив креативний директор SIE Santa Monica Studio Корі Барлог. Він один із розробників серії відеоігор God of War. Геймери високо оцінили роботу Адама, а відео вже переглянуло майже 200 тисяч користувачів.

Весь процес створення легендарної сокири Левіафан – відео