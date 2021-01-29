Адам Сэвидж решил смастерить легендарный топор Кратоса с названием Левиафан. Весь процесс создания он показал на видео, которое уже посмотрели почти 200 тысяч зрителей.

Источник: ютуб-канал Adam Savage's Tested

Адам Сэвидж стал очень популярным благодаря участию в культовом шоу "Разрушители легенд". В 2017 году он покинул эту известную программу и решил продолжить заниматься любимым делом на ютубе. Сейчас на его канал подписано более 5 миллионов пользователей.

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Адам Сэвидж продолжает создавать интересные и необычные предметы, а также ставит разнообразные эксперименты. На этот раз племянник попросил у Адама собственноручно сделанный подарок на Рождество. Сэвидж решил порадовать его, поэтому и смастерил точную копию топора с названием Левиафан. Владельцем этого оружия является легендарный Кратос из серии God of War. Адам признался, что он не фанат этой вселенной, но топор ему очень понравился.

Стоит отметить, что Сэвидж провел просто невероятную работу, а результат его труда понравится всем фанатам God of War. Адам почти в точности воспроизвел этот легендарный топор всего за один день. Лезвие он сделал из двух листов особого пенопласта (это же подарок для ребенка), а рукоять смастерил из соснового дерева. Весь процесс создания Адам показал на видео, поэтому все поклонники God of War могут и сами попробовать смастерить этот топор.

Интересно, что это видео в своем твиттере отметил креативный директор SIE Santa Monica Studio Кори Барлог. Он один из разработчиков серии видеоигр God of War. Геймеры высоко оценили работу Адама, а видео уже посмотрели почти 200 тысяч пользователей.

Весь процесс создания легендарного топора Левиафан – видео