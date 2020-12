Художник Алессандро Бальдассероні та його друзі перенесли дуже популярну гру Among Us у 3D. Ентузіасти відтворили у тривимірній графіці всі основні елементи цієї відеогри.

Професійний художник з Blur Studio Алессандро Бальдассероні опублікував результати дуже цікавого проєкту по грі Among Us. Робота виконана на дуже високому рівні, всім фанатам цієї гри рекомендовано до перегляду.

Художники відтворили у 3D всі основні елементи відеогри: інтер'єри корабля, різноманітні завдання, вбивство члена команди та чимало інших. Також Алессандро та його друзі дуже добре попрацювали над моделями ігрових персонажів. Художникам вдалося зберегти фірмову атмосферу гри та відтворити її у нових декораціях, які їй дуже личать.

Зона висадки

Лабораторія

Завдання з киснем

Сканування

Пульт керування

Персонажі у лабораторії

Момент вбивства

Завдання з дротами

Червоний на камерах

Персоналізація

Фіолетовий згадує пароль

Жовтий персонаж

Вбитий жовтий персонаж

Чорний персонаж

Червоний персонаж

Помаранчевий персонаж чи відомий політик?

Створіння з лабораторії

Алессандро Бальдассероні / платформа ArtStation