Розробники відеогри Among Us поділилися статистикою перемог членів екіпажу та зрадників. Користувачі з платформи reddit також нещодавно публікували подібну статистику.

Розробники з Innersloth в офіційному твіттері гри Among Us опублікували цікаву статистику. Можливо, варто очікувати змін у цій популярній відеогрі.

Офіційна статистика від студії Innersloth

Згідно з даними розробників гри Among Us, зрадники перемагають майже у 58% випадків, тоді як члени екіпажу виграють лише у 42% матчів. Виходить, що геймерам простіше дурити інших, ніж викривати зрадників. Можливо, розробники з Innersloth спробують це виправити, бо у твіттері вони написали наступне:

Ви занадто добре вмієте вбивати та брехати – це урок, який ми вже засвоїли.

Офіційна статистика перемог у грі Among Us / твіттер Among Us

Статистика геймерів

Шанувальники відеогри Among Us також намагалися розібратися у цьому питанні. Користувач з нікнеймом aDate_for_ya опублікував власну статистику на платформі reddit. За тисячу матчів він був зрадником 207 разів, а переміг у 133 випадках (64,3%). А коли він грав за члена екіпажу, то програв 498 разів у 793 матчах (62,8%). Його статистика дуже подібна до офіційної, зрадники перемагають поки частіше.

Також цікаво, що понад 13% матчів завершилися через технічні проблеми у грі чи відключення гравців. Це чимала кількість поєдинків, розробникам з Innersloth варто розібратися не лише з питанням балансу у майбутньому.

Статистика користувача aDate_for_ya у грі Among Us / reddit