Разработчики видеоигры Among Us поделились статистикой побед членов экипажа и предателей. Пользователи с платформы reddit также недавно публиковали подобную статистику.

Разработчики из Innersloth в официальном твиттере игры Among Us опубликовали интересную статистику. Возможно, стоит ожидать изменений в этой популярной видеоигре.

Официальная статистика от студии Innersloth

Согласно данным разработчиков игры Among Us, предатели побеждают почти в 58% случаев, тогда как члены экипажа выигрывают только в 42% матчей. Получается, что геймерам проще обманывать других, чем разоблачать предателей. Возможно, разработчики из Innersloth попытаются это исправить, потому что в твиттере они написали следующее:

Вы слишком хорошо умеете убивать и лгать – это урок, который мы уже усвоили.

Официальная статистика побед в игре Among Us / твиттер Among Us

Статистика геймеров

Поклонники видеоигры Among Us также пытались разобраться в этом вопросе. Пользователь с никнеймом aDate_for_ya опубликовал собственную статистику на платформе reddit. За тысячу матчей он был предателем 207 раз, а победил в 133 случаях (64,3%). А когда он играл за члена экипажа, то проиграл 498 раз в 793 матчах (62,8%). Его статистика очень похожа на официальную, предатели побеждают пока чаще.

Также интересно, что более 13% матчей завершились из-за технических проблем в игре или отключения игроков. Это немалое количество поединков, разработчикам из Innersloth стоит разобраться не только с вопросом баланса в будущем.

Статистика пользователя aDate_for_ya в игре Among Us / reddit