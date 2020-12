Activision и Treyarch объявили о переносе релиза первого совместного сезона Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone. Новой датой выхода станет 16 декабря. Изначально релиз был запланирован на 10 декабря. О том чего ждать игрокам от обновления – в материале.

О переносе слияния Warzone с Black Ops Cold War и старта новых сезонов разработчики сообщили в официальном блоге Call of Duty. Вместе с анонсом новой даты редактор Activision Дэвид Ходжсон рассказал о подробностях первого сезона Black Ops Cold War.

Интеграция Call of Duty: Black Ops Cold War с Call of Duty: Warzone начнется 16 декабря, стартуя вместе с 1-м сезоном Call of Duty: Black Ops Cold War. Внедрив оружие последней Black Ops в Warzone, вместе с новыми локациями и оперативниками. Все игроки получат два бесплатных "бандла" в качестве извинения за задержку. Игроки, которые войдут в систему с 8 по 15 декабря, получат доступ к наборам, содержащим скины оперативников, чертежи оружия и другие косметические средства.

Дэвид Ходжсон также поделился важными подробностями о нововведениях в первом совместном сезоне:

В Warzone будет добавлено более 30 видов оружия из Black Ops Cold War.

С 12 по 16 декабря в игроков будет возможность получить двойной опыт и два бесплатных набора: Field Research и Certified, что будут содержать 9 эпических предметов и 2 скина оперативников (Парка и Гарсии), а также 2 чертежа оружия.

Оперативники Парк и Гарсия / коллаж Games24

Новые зомби-режимы.

Изменения в механике ГУЛАГа.

В многопользовательском режиме Black Ops Cold War появятся четыре новых карты для режима "2 на 2", карта Raid из Black Ops 2 для режима "6 на 6" и новая карта для режима Fireteam, в котором принимают участие 16 команд по 4 человека.

Обновленная карта Raid / изображение с twitter

Одной из самых интересных новостей стало подтверждение новой карты для Warzone, скорее всего ею станет "Остров возрождения", прототипом которого стала всемирно известная американская тюрьма Алькатрас. Именно ее изображение несколькими днями ранее нашли датамайнеры в файлах игры Black Ops Cold War. Точно непонятно будет ли она отдельной картой или только частью Верданска в качестве новой локации.

Rebirth Island / изображение с twitter