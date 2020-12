Activision та Treyarch оголосили про перенесення релізу першого спільного сезону Call of Duty: Black Ops Cold War і Warzone. Новою датою виходу стане 16 грудня. Спочатку реліз був запланований на 10 грудня. Про те на що чекати гравцям від оновлення – у матеріалі.

Про перенесення злиття Warzone з Black Ops Cold War і старту нових сезонів розробники повідомили в офіційному блозі Call of Duty. Разом з анонсом нової дати редактор Activision Девід Ходжсон розповів про подробиці першого сезону Black Ops Cold War.

Інтеграція Call of Duty: Black Ops Cold War з Call of Duty: Warzone розпочнеться 16 грудня, стартуючи разом із 1-м сезоном Call of Duty: Black Ops Cold War. Залучивши зброю останньої Black Ops до Warzone, разом з новими локаціями та оперативниками. Усі гравці отримають два безкоштовні "бандли" як вибачення за затримку. Гравці, які ввійдуть в систему з 8 по 15 грудня, отримають доступ до наборів, що міститимуть скіни оперативників, креслення зброї та інші косметичні засоби.

Девід Ходжсон також поділився важливими подробицями щодо нововведень у першому спільному сезоні:

У Warzone буде додано понад 30 видів зброї з Black Ops Cold War.

З 12 по 16 грудня у гравців буде можливість отримати подвійний досвід і два безкоштовних набори: Field Research і Certified, що міститимуть 9 епічних предметів і 2 скіни оперативників (Парка і Гарсії), а також 2 креслення зброї.

Оперативники Парк та Гарсія / колаж Games24

Нові зомбі-режими.

Зміни в механіці ГУЛАГу.

В багатокористувацькому режимі Black Ops Cold War з'являться чотири нових мапи для режиму "2 на 2", мапа Raid з Black Ops 2 для режиму "6 на 6" та нова карта для режиму Fireteam, в якому беруть участь 16 команд по 4 людини.

Оновлена мапа Raid / зображення з twitter

Однією з найцікавіших новин стало підтвердження нової мапи для Warzone, скоріше за все нею стане "Острів відродження", прототипом якого стала всесвітньо відома американська тюрма Алькатрас. Саме її зображення кількома днями раніше знайшли датамайнери у файлах гри Black Ops Cold War. Достеменно незрозуміло чи вона стане окремою мапою чи лише частиною Верданську у якості нової локації.

Rebirth Island / зображення з twitter