Художник Алессандро Бальдассерони и его друзья перенесли очень популярную игру Among Us в 3D. Энтузиасты воссоздали в трехмерной графике все основные элементы этой видеоигры.

Профессиональный художник из Blur Studio Алессандро Бальдассерони опубликовал результаты очень интересного проекта по игре Among Us. Работа выполнена на очень высоком уровне, всем фанатам этой игры рекомендуется к просмотру.

Также Among Us Предатели или члены экипажа: известно, кто чаще побеждает в игре Among Us

Художники воссоздали в 3D все основные элементы видеоигры: интерьеры корабля, разнообразные задачи, убийство члена команды и многие другие. Также Алессандро и его друзья очень хорошо поработали над моделями игровых персонажей. Художникам удалось сохранить фирменную атмосферу игры и воспроизвести ее в новых декорациях, которые ей очень идут.

Зона высадки

Лаборатория

Задача с кислородом

Сканирование

Пульт управления

Персонажи в лаборатории

Момент убийства

Задача с проводами

Красный на камерах

Персонализация

Фиолетовый вспоминает пароль

Желтый персонаж

Убитый желтый персонаж

Черный персонаж

Красный персонаж

Оранжевый персонаж или известный политик?

Существа из лаборатории

Алессандро Бальдассерони / платформа ArtStation